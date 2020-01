Alivio con Suárez

Estaba preocupado el capitán del Unicaja, Carlos Suárez. No jugó en Turquía porque tenía molestias en el gemelo derecho, una zona en la que estuvo lesionado tiempo atrás. Había esperanzas en que jugara, pero la prueba que hizo antes del partido reveló que no estaba en condiciones, no estaba con confianza en la zona para jugar ese partido.

Este miércoles se le hicieron pruebas en Málaga para ver si había algún problema muscular. Las pruebas fueron tranquilizadoras. No sale nada extraño en la resonancia que se le practicó y, en principio, entrenará este jueves a las órdenes de Luis Casimiro y el resto de compañeros para empezar a preparar el partido del sábado en Murcia. Igualmente, se espera que Josh Adams pueda trabajar después de pasar una gastroenteritis severa.