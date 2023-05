Álvaro Folgueiras jugará el torneo final del Adidas Next Generation en Kaunas

El malagueño Álvaro Folgueiras participará en la fase final del Adidas Next Generation con el combinado de jugadores de otros equipos, el Select Team, el siguiente fin de semana, del 19 al 21 de mayo en Kaunas (Lituania), que reúne a los ocho mejores equipos del continente en edad junior y se que celebra de manera paralela a la Final Four de la Euroliga que se celebra en la capital báltica. Folgueiras no tuvo fortuna en su anterior participación hace mes y medio en Belgrado, se retiró lesionado en el primer partido a los pocos minutos de comenzar el partido con un esguince de tobillo. Ahora tendrá la oportunidad de medirse con Barcelona, Real Madrid y Joventut (España), Estrella Roja y Mega (Serbia), Zalgiris (Lituania) y Panathinaikos (Grecia). El Select Team es un combinado de otros jugadores con proyección que no pertenecen a equipos que han participado en los diferentes torneos de clasificación.

Tras acabar su año en la DME Academy de Florida después de salir de la cantera del Unicaja para preparar su salto a la NCAA, en la última semana estuvo en Estados Unidos de nuevo para decidir en qué universidad jugaría. Se conoció tiempo atrás la de Utah State y el propio jugador comunicó también a través de las redes sociales que había recibido la de NIJT (New Jersey Institute of Technology), radicada en Newark y que milita en la American East Conference, ubicada en el Noreste de los Estados Unidos, en la zona de Nueva Inglaterra.

Para este verano, Folgueiras espera la convocatoria de la Federación. Opta a jugar el Europeo sub 18 y también podría hacerlo en el Mundial sub 19. El año pasado fue un hombre de rotación importante en el Mundial sub 17 disputado en Málaga en el que España fue subcampeona del mundo. Hay ganas de ver su progresión tras este año en Estados Unidos.