Álvaro Folgueiras se lesiona en el Adidas Next Generation de Belgrado

No tuvo fortuna el malagueño Álvaro Folgueiras en el Adidas Next Generation de Belgrado, el torneo junior al que el de El Palo acudió como invitado con un combinado de jugadores europeos después de su temporada en Estados Unidos con la DME Academy de Florida. En el primer partido del torneo, ante el Partizan de Belgrado, Folgueiras sufrió una torcedura de tobillo al caer mal en la pelea por un rebote. Se retiró con gestos de dolor y cojeando y y no volvió a jugar en el resto del partido. Tampoco en los siguientes duelos. Salió como titular y llevaba seis minutos en pista cuando sucedió el percance. Llevaba un punto, un rebote y una asistencia, luciendo aspectos característicos de su juego, como subir el balón y asistir. Pero ahí se detuvo la experiencia de Folgueiras, que ya estuvo el año pasado en este torneo compartiendo equipo con Mario Saint-Supéry. Siendo cadete, ya lo jugó en 2020/21 con el Unicaja en Valencia. En esta edición estaba entrenado por el ex jugador del Barcelona Petteri Kopponen.

Justo este sábado cumplió 18 años el malagueño, que no pudo celebrarlo sobre la pista. Ahora regresará a Málaga y después irá con su familia a Estados Unidos para decidir en qué universidad jugará la próxima temporada en la NCAA. Tiene varias proposiciones y le toca elegir. Se conoció tiempo atrás la de Utah State y el propio jugador comunicó también a través de las redes sociales que había recibido la de NIJT (New Jersey Institute of Technology), radicada en Newark y que milita en la American East Conference, ubicada en el Noreste de los Estados Unidos, en la zona de Nueva Inglaterra. Hay alguna más.

Para este verano, Folgueiras espera la convocatoria de la Federación. Opta a jugar el Europeo sub 18 y también podría hacerlo en el Mundial sub 19. El año pasado fue un hombre de rotación importante en el Mundial sub 17 disputado en Málaga en el que España fue subcampeona del mundo.