Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente, confirmados en el Mundial sub 17 de Málaga

Los últimos descartes de Javi Zamora en la selección sub 17 española que competirá en el Mundial de Málaga del 2 al 10 de julio no afectaron a los dos jugadores del Unicaja que han hecho todo el proceso, Rubén Vicente y Álvaro Folgueiras. Los dos parecían con roles definidos durante toda la concentración y los cinco partidos previos al de Estados Unidos, antes del cual ya se conoció que Abel Delicado y Pol Saló eran los jugadores que no competirían en Málaga.

Así, pues, una oportunidad para los dos jóvenes prometedores cajistas. Los dos se han entrenado con regularidad a las órdenes de Fotis Katsikaris e Ibon Navarro, tanto en las ventanas como en algunos momentos de lesiones. De hecho, se han llegado a vestir en partidos oficiales sin llegar a debutar. La idea es que hagan la pretemporada desde agosto.

Un malagueño, Luis Conde, jugó la primera edición, la de 2010. Con él estaban también Jaime Fernández, máximo anotador de aquel equipo y que cumplió su cuarta temporada en el Unicaja, y Dani Díez, otro ex cajista. También participó en 2014 Jorge Turbica, alero que estaba en la cantera cajista por aquel entonces. Ahora el relevo llegará para el paleño Álvaro Folgueiras, que cumplió su quinta temporada desde que llegara en infantiles en el club, y el mallorquín Rubén Vicente, tras su cuarta temporada desde fue reclutado desde Baleares.