Álvaro Folgueiras, Victory Onuetu, Elena Moreno y Daniela Abies, preseleccionados con España sub 20

La generación 2004 viene de ganar el Europeo sub 18 y la Copa del Mundo sub 19 en categoría masculina. Y este verano cierran su etapa de formación con el Europeo sub 20 de Polonia (13-21 de julio). Salva Camps será el responsable técnico y trabajará desde el 10 de junio con 16 jugadores preseleccionados. Entre ellos está el malagueño Álvaro Folgueiras, que cumplió su segunda temporada en Estados Unidos, su primer año en la NCAA con la universidad de Robert Morris. Folgueiras es nacido en 2005, un año menor que algunos de los compañeros de la lista. También Victory Onuetu, canterano del Unicaja y criado en Alhaurín de la Torre, que ahora juega en las filas del Monbus Obradoiro, con el que ha estado en órbita de primer equipo.

Se trata de una de las generaciones más prometedoras del baloncesto español. Una acumulación de talento, competitividad y carácter que se enfrenta a otro nuevo reto: el Europeo de Polonia, que se disputará del 13 al 21 de julio. La pandemia les impidió jugar el Europeo sub 16 y algún integrante de la generación del 2005 empezó a hacerse notar en la Copa del Mundo sub 17 de Málaga 2022. Pero junto a la 2004 han ganado el Europeo sub 18 2022 y la Copa del Mundo sub 19 2023, el último gran éxito de la formación española. Además, la generación de 2005 fue plata en ese mundial malagueño y plata también el año pasado en el Europeo sub 18 en Nis.La hoja de ruta de 2024 se inicia en Málaga el 10 de junio con una concentración previa. El 21 lo retomarán en La Línea de la Concepción, donde jugarán un torneo los días 28, 29 y 30. Disputarán un torneo en Italia del 5 al 7 de julio antes de debutar en el Europeo de Gdynia (Polonia) el 13 de julio. Salva Camps será el responsable técnico junto a Marc Estany y Víctor Pérez.

Lista de convocados

La lista de preseleccionados está compuesta por Rafa Villar (ICG Força Lleida), Sergio de Larrea (Valencia Basket), Conrad Martínez (Arizona Wildcats), Alejandro Moreno (Casademont Zaragoza), Lucas Mari (Valencia Basket), Lucas Langarita (Casademont Zaragoza), Jordi Rodríguez (Joventut Badalona), Ab Sediq Garuba (Odilo FC Cartagena), Isaac Nogues (Lobe Huesca La Magia), Gerard Bosch (MNU), Álvaro Folgueiras (Robert Morris), David Gómez (Real Betis Baloncesto), Aday Mara (UCLA), Victory Onuetu (Monbus Obradoiro), Fabián Flores (UCAM Murcia) y Martín Iglesias (Lobe Huesca La Magia).

Moreno y Abies, con la femenina

(Unicaja) y Daniela Abies (Wichita la temporada pasada, la siguiente en Florida) para preparar el Europeo sub 20 de Vilnius (Lituania), del 6 al 14 de julio. Las dos fueron el año pasado subcampeonas del mundo sub 20 y siguen la órbita de un grupo bastante talentoso que comenzará el 11 de julio su concentración en Santa Cruz de Tenerife y jugará torneos en Portugal y la isla canaria antes de viajar a Lituania.