Amargo triple doble de Domas Sabonis en el regreso de Irving

Tremendo partido de Domantas Sabonis en un duelo con mucha expectación ante Brooklyn Nets. Era el partido en el que regresaba Kyrie Irving a jugar tras las tribulaciones por negarse a la vacunación y el canterano del Unicaja hizo un encuentro descomunal, con un triple doble que no fue suficiente porque los Nets ganaron 121-129 a lomos de un mayestático Kevin Durant, con 39 puntos.

Domas sumó 32 puntos (9/13 en tiros de dos, 1/1 en triples y 11/13 en libres), más 12 rebotes y 10 asistencias. Está en una línea muy buena en estas navidades, pero su equipo no consigue despegar y ya está con un balance de 14-25, a cuatro del play in y a siete del play off. La temporada se ha torcido para la franquicia de Indianápolis y no se descarta que haya movimientos grandes en el mercado, Domas incluido. 18.7 puntos 11.9 rebotes y 4.5 asistencias son sus cifras. La presencia en su tercer All Star consecutivo está complicada por la mala marcha de su equipo.