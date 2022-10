Andrés Feliz: "El Unicaja es un equipo duro y se ha reforzado bien"

No ha tenido el mejor de los inicios el Joventut en la ACB, que marcha decimotercero con una sola victoria y tres derrotas. El Unicaja visita el domingo Badalona contra un teórico rival directo, los catalanes igualarían a los cajistas en la clasificación si salieran victoriosos, pero los malagueños tienen la vista puesta en seguir escalando puestos y afianzarse en la zona playoff. Andrés Feliz, jugador de la Penya, habló del encuentro a 48 horas de producirse.

"El Unicaja es un rival directo, un equipo duro que se ha reforzado bien este año. No hemos empezado la temporada como hubiéramos querido, tenemos un buen núcleo del año pasado con nuevas piezas, que estamos tratando de adaptar y sacar el mejor equipo de esto. Queda mucha temporada todavía. Yo confío en el equipo, en nosotros mismos y en que podemos hacerlo bien, mejor que el año pasado", explicaba sobre el arranque de competición.

"La afición es superimportante, cuando estamos fuera los echamos en falta y aquí la necesitamos al máximo. Deseamos que el Olimpic siempre esté así para motivarnos, apoyarnos y siempre necesitamos a toda nuestra gente aquí", decía acerca de jugar ante su público y recuperar sensaciones.

Precisamente, el miércoles cayeron lejos del Olimpic cosechando la primera derrota en Eurocup, por lo que llegan al duelo con los cajistas con ganas de reivindicarse. "Estoy con muchas ganas. Yo soy un fajador, un competidor a alto nivel y me gusta competir. Cuando no tenemos los resultados que queremos me duele, porque me gusta ganar y quiero que mi equipo esté arriba. Que la Penya luzca bien", concluía Feliz.