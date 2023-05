La visión desde Tenerife desde Aniano Cabrera

Aniano Cabrera, director deportivo del Lenovo Tenerife, pasó revista a la situación de su equipo en Radio Marca Tenerife. El cuadro de San Cristóbal de La Laguna va a ser rival recurrente del Unicaja en las próximas semanas. Ya lo fue en el tercer y cuarto puesto (no en la final, como se esperaba) de la BCL, lo será en el partido de temporada regular este domingo y en el play off que comenzará la siguiente semana. Un mínimo de cuatro duelos en pocas horas.

"Hacemos una buena valoración de la Final Four porque lo importante era llegar hasta aquí y lo hemos conseguido. Creo que ni nosotros valoramos lo suficiente lo que estamos consiguiendo. Lo haremos mucho más cuando dejemos de estar en estas situaciones. Tenemos que alargar al máximo este ciclo, es nuestro objetivo", decía Cabrera, que se refería al último triple que lanzó Fitipaldo ante el Hapoel en la semifinal, que no entró: "Los toros desde la barrera se viven de puta madre. Marcelinho tuvo una situación de partido, se la pasó a Bruno y falló. Los triples a veces salen cara y esta vez salió cruz. Nunca hay tiempo para descansar. Durante la temporada es imposible tomarte un descanso, sobre todo cuando llegas a todas las fases finales. Las temporadas tienen picos, ahora afrontamos cuatro semanas seguidas fuera de casa. Es algo que no nos había pasado".

"Tras el varapalo de no jugar la final el equipo consiguió reponerse y conseguimos el tercer puesto. Luchar por ese puesto también es honrado. No pude ver la final, pero seguro que el partido ante Unicaja fue mejor el partido de la final", decía el directivo canario, que se defendía de alguna crítica recibida: "He dicho que éramos favoritos porque somos muy buenos. Es verdad que no es nuestro discurso habitual. Cuando hablamos de permanencia nos pegan palos y cuando decimos que somos favoritos también. Lo dije por entretener a la gente y por dar de qué hablar porque hoy en día mandan las redes sociales. No hay que darle mayor importancia a las redes".

Por último, Cabrera se pronunció sobre el supuesto pago de la BCL a clubes ACB para que firmen por la Champions: "Si fuéramos nosotros estaríamos encantados, pero no somos nosotros o por lo menos a mí no me consta. En vez de captar clubes, la Champions debería captar otros colectivos del deporte".