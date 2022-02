Antoñín o Kevin, sólo cabe uno

Antoñín y Kevin comparten orígenes en el barrio, son buenos amigos, se conocen desde niños. Ambos coinciden en el Málaga, pero sólo hay hueco para uno, al menos en el once inicial, apenas coinciden sobre el campo. En un curioso aunque en cierta forma lógico cruce de caminos, el mejor momento de Antoñín coincide con que las acciones de Kevin cotizan más bajas tras su irrupción ruidosa en los primeros compases.

Antoñín es el atacante que más peligro crea ahora mismo. Metió en Zaragoza, ante el Almería fue quien más cerca estuvo del gol. Está más revoltoso y Natxo González lo celebra. “Lo importante es que trabaja y ellos saben dónde está la raya para tener más opciones o no de jugar. Son las ganas que tienen de ser un equipo, de protegerse, de trabajar por el compañero. Ver ese trabajo no se paga con dinero, no hablo de Antoñín en este caso solo. Es lo que me da seguridad y confianza de cara al futuro, esa implicación suya y de los demás. Eso me hace creer en el equipo. Luchar por un bien común es básico y Antoñín lo ha entendido, los demás también”, decía Natxo sobre la evolución del jugador perteneciente al Granada. Tras el affaire de su salida en el final del mercado, que intentó suavizar esta semana en su rueda de prensa, parece más centrado, aunque la gasolina no le dura más de una hora. Sabe que si no corre hacia atrás no jugará.

¿Y qué pasa con Kevin? “Antoñín está muy bien”, responde Natxo, dejando claro que es complicado que estén los dos, que la posición ideal de los dos es estar escorado hacia la banda izquierda. “Kevin es un chico que deslumbró al comienzo de temporada. ‘Coño, ¿de dónde ha salido este tío?’, dije yo mismo cuando le vi por primera vez. Hay que tener cuidado con los chicos jóvenes. Tiene un potencial enorme, pero no aprovecha bien todo lo que tiene, tiene más recursos de los que muestra. Hace dos cosas muy concretas, que no las hace mal, pero tiene un margen de mejora muy grande para ser más importante y más decisivo, que creo que puede hacerlo”. Un mensaje claro de Natxo a Kevin para que se consolide en la élite, para que varíe su juego. De momento, no hay hueco para los dos palmilleros en el equipo titular del Málaga.