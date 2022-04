Antonio Herrera: "Estamos a 40 minutos de vivir un sueño"

El entrenador del Unicaja Andalucía de Liga EBA, Antonio Herrera, ha valorado el partido de vuelta de la eliminatoria preliminar a la Fase de Ascenso a LEB Plata, que medirá al equipo este viernes a domicilio frente al Sagrado Corazón Lithium Iberia (20:00 horas).

Para Herrera, el equipo llega “con mucha ilusión. La semana de trabajo está siendo buena. El Play off es algo inesperado para nosotros, así que lo estamos disfrutando muchísimo. Lo vivimos como un sueño, como una experiencia más para nuestros jugadores y cumplimos el propósito de que la competición sea para nosotros un reto para superarnos continuamente. No hay mayor reto que jugar un Play off que nos pueda dar acceso a la Fase de Ascenso a la LEB Plata”.

En relación al partido de ida, resuelto a favor del Unicaja Andalucía por 75 a 69, una ventaja que le permitirá clasificarse para la Fase de Ascenso en caso de victoria o una derrota por hasta 5 puntos, el técnico ha asegurado que lo vivió “con mucha emoción, fue muy emotivo. Los Guindos estaba lleno, había mucha gente de pie, animando todo el partido, y los chicos estaban con una motivación extraordinaria. Hubo una química con el público fantástica. No habíamos vivido ese ambiente durante mucho tiempo y fue un orgullo responder al máximo nivel, respondiendo a las expectativas que se habían creado con el equipo junior. El partido fue de un nivel muy alto de intensidad, de agresividad, de acierto por momentos, de juego muy dinámico… el que vino al partido se lo pasó muy bien”, ha indicado Herrera.

Sobre el rival, el entrenador ha apuntado que “somos conscientes de que el Sagrado Corazón ha dominado la Liga EBA y es un claro favorito, no solo para el play off, sino para ascender a LEB Plata. Se lo merecen por trabajo y calidad de jugadores. Nosotros dimos la sorpresa rompiendo su racha de 18 victorias y estamos muy satisfechos, pero nosotros como club e identidad, a pesar de ser juniors y cadetes, siempre queremos más”.

“Dentro del aprendizaje de jugadores está el saber competir, somos conscientes de que, para poder estar en el partido en Cáceres, tenemos que estar al mejor nivel físico, técnico y mental. Los niños han demostrado durante el año que son capaces de hacerlo. Somos conscientes de que estamos en una situación especial de que el Sagrado Corazón ha ganado todos los partidos menos uno en su campo, y después de la derrota aquí mostrarán todavía su mejor potencial”, ha subrayado Herrera.

Por último, el técnico se ha mostrado muy ilusionado con el encuentro: “Estamos a 40 minutos de cumplir ese sueño. Era algo inesperado al principio de temporada, pero el equipo se ha ganado ese derecho a ganarse ese sueño. Más de que se puedan tener opciones en caso de esa fase, el acumular nuevas experiencias para jugadores tan jóvenes son muy buenas. Es pronto para hablar de eso, porque tenemos un partido muy difícil para nosotros y lo queremos disfrutar. A partir de ahí, ya veremos lo que ocurre".