Apuestas americanas, un perfil por explotar

Jeff Brooks, Will Thomas, Jamar Smith o Kyle Fogg. Cuatro nombres que el Unicaja contrató entre 2014 y 2016. Apuestas que en su momento entreñanaban su riesgo. Llegaron desde Autodor Saratov ruso, el Scandone Avellino italiano, el Limoges francés y el Bremerhaven alemán. En Málaga dieron el salto y se convirtieron en jugadores solventes de nivel Euroliga. Los dos primeros la han jugado prácticamente desde que se marcharon de Málaga, Jamar Smith volverá a hacerlo el año que viene tras convertirse en el triplista más certero de la historia de la Eurocup y quedar finalista esta temporada y Kyle Fogg eligió el dinero chino para continuar su carrera, aunque demostró que tenía nivel en aquel título de Eurocup, la última gran alegría del club en la que intervinieron todos menos Will Thomas, testigo en la pista de La Fonteta con el rival. El de Baltimore permanecerá en el Zenit con Xavi Pascual y Brooks puede salir de Milán tras tres temporadas allí.

Valgan casos concretos para comprobar que también se puede tener éxito en una vía que necesariamente tendrá que explotar el Unicaja la próxima temporada, parece que en las venideras, en las que el presupuesto se va a ajustar. No quiere decir ello que se deba perder potencial, pero sí reduce el margen de error y obliga a afinar en las elecciones. Pero ese perfil de jugador norteamericano de ligas o equipos menores es un camino para aumentar el nivel del equipo. En la última campaña se apostómasivamente por jugadores con experiencia en la ACB. Salvo el temporero Malcolm Thomas, todos los jugadores habían jugado anteriormente en la competición española. En la previa, por ejemplo, sí vinieron Josh Adams, Melvin Ejim, Frank Elegar y Axel Toupane. Ninguno ofreció un rendimiento óptimo, aunque los dos primeros jugaron este año en equipos de Top 8 de Eurocup y el último está en la NBA, con Milwaukee, tras descollar en la G-League.

El Unicaja ahora mismo tiene una plaza libre de extracomunitario. La ocupa Tim Abromaitis, que posee contrato en vigor. Aunque es un jugador que no responde a las características de un ala-pívot titular, es válido. No se descarta su salida en alguna coyuntura, si el jugador contara con alguna opción, que no se ha presentado de momento. En el boceto de acuerdo que tenían ACB y FEB para el nuevo convenio colectivo se recogía la posibilidad de tener un jugador más no europeo o cotonou, pero los reparos de la ABP han hecho que se detenga esa medida y que el marco de contratación no esté plenamente definido. Sólo con la llegada de Malcolm Thomas se cubrió la segunda plaza esta temporada.

Las apuestas por jugadores americanos tienen un aliciente extra desde el punto de vista económico. Y es que los impuestos que se pagan por los residentes en primer año es bastante inferior (un 24% por un 47% de los residentes habituales), con lo que se pueden hacer ofertas más competitivas por ellos. Hay jugadores interesantes en el mercado con pasaportes europeos y cotonou. En esa búsqueda se anda ahora mismo, en perfiles físicos y atléticos que potencien una plantilla que tiene una base que hay que potenciar en varios aspectos competitivos. El trabajo de Manolo Rubia, de la mano de Fotis Katsikaris, será clave en las próximas semanas para encontrar un equilibrio en una plantilla que ha ido como un péndulo en las últimas configuraciones veraniegas, de un extremo a otro.