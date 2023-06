Árbitros para el Unicaja-Barcelona, cuarto partido de semifinales de ACB

La ACB dio a conocer la designación arbitral del Unicaja-Barça, cuarto partido de semifinales del play off 2023 que se disputará este martes 13 de junio en el Martín Carpena. Juan Carlos García González, Carlos Cortés y Sergio Manuel serán los encargados de repartir justicia en el encuentro que se disputará a las 21:00 horas y en el que el cuadro malagueño se juega seguir vivo y llegar al quinto partido de la serie.

Durante la serie está siendo controvertida la actuación arbitral y ha habido quejas. "Creo que no es culpa de lo árbitros, hacen lo que les mandan. Los jueces cogen las leyes y las aplican. Tienen esa consigna y la tienen que seguir, nos estamos cargando esto. Me da vergüenza pedir esa falta porque hay muchas, acciones fortuitas. Somos todos capaces para ver cuándo un jugador usa los codos, son las consignas que hay. Ese criterio nos vale", lamentaba Ibon Navarro tras el tercer partido por la señalización de antideportivas cuando hay contacto codo-cara.

Para forzar el quinto

Los jugadores cajistas se mostraron muy convencidos de que esto aún no ha acabado. Por ejemplo, Sima se mostró muy seguro: "Sí, nunca nos vamos a dar por vencidos, sabemos que tenemos dos oportunidades más. Hay que pensar en el martes e intentar sacar adelante el partido para poder forzar el quinto e intentar pasar de eliminatoria".

Además, Jonathan Barreiro estuvo en la misma línea: "No ha podido ser, pues lo hemos intentado hasta el último momento, pero no se ha podido, aún queda un partido más aquí en el Carpena, debemos aprender de los errores y estar listos para el siguiente porque aquí no se sabe nada todavía, así que no nos vamos a rendir".

El jugador gallego supo sacar incluso la moraleja positiva a la derrota, dado que sabe que puede ser positiva si no se vuelven a cometer los desaciertos. "No es un paso atrás, sino de aprendizaje, ya que si aprendemos de los errores, será un paso adelante. Tenemos mañana para descansar y preparar bien el partido, saber lo que tenemos que hacer para ganarles", dijo.

El jugador oriundo de Coruña se atrevió incluso a dar un pronóstico de cómo será el siguiente duelo: "Me parece que estará ajustado y que se va a decantar por pequeños detalles que los tenemos que intentar controlar". Además, intentó buscar la clave de la segunda derrota: "Nos han quitado lo mejor que teníamos, que era cerrar el rebote y correr, pero lo controlaron ellos".

Sima hizo lo propio, pero con el tercer duelo de la serie al completo a grandes rasgos: "La primera parte ha estado bastante igualada, pero, en la segunda parte, es verdad que han tenido más ritmo, han jugado más cómodos y han estado muy acertados, entonces deberíamos haber jugado mejor en defensa".