Arvydas Sabonis: "No quiero saber nada de los rusos, no podemos creer a estos mentirosos"

Arvydas Sabonis pasa temporadas en Torremolinos una vez dejó su cargo de presidente de la Federación de Lituania de baloncesto. Aquí se criaron sus hijos, tres de ellos pasaron por la cantera del Unicaja y Domas Sabonis, ahora estrella en la NBA, jugó una temporada con el primer equipo malagueño. Estos días, el mito del baloncesto cuestionado por la situación en Ucrania y la invasión rusa y no tuvo pelos en la lengua para referirse a los rusos. Antes de la independencia de Lituania, Sabonis jugó para la URSS, con la que fue campeón olímpico en Seúl.

"No tengo ninguna duda de que los clubes rusos deben ser excluidos de la Euroliga. Y es difícil decir cuándo podrán volver. No sé qué va a ocurrir con esta guerra. ¿Cómo competirán jugadores ucranianos contra rusos en un futuro? Cuesta imaginar un escenario así. Los eslavos están matando eslavos. Hermano mata a hermano. Es cruel. Es una situación que persistirá más de 50 años", decía en una entrevista en el periódico 15 min. de Lituania: "No me comunico con gente rusa. He charlado con Alexander Volkov [compañero de selección de Sabonis y que combate con las milicias de su país] y otros ucranianos. La propaganda no comenzó hace unos días. Todos se acostumbraron a vivir bien, pero nunca más podremos creer a estos mentirosos. ‘Palomas de la paz… ¡Un país de paz!’, decían. ¿Paz para bombardear niños y personas libres? No tengo palabras. No quiero saber nada de los rusos".

"Las estadísticas dicen que el 70% de las personas en Rusia apoyan esta guerra. Me imagino y espero que este número sea mucho más bajo. ¿Quién entiende la situación? Rusia ha demostrado al mundo entero que no podemos creer en este país", cerraba el legendario pívot lituano que durante seis temporadas jugó en España y se enamoró de la Costa del Sol.