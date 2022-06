Asier Alonso reforzará la dirección deportiva del Unicaja

En su rueda de prensa de balance de la temporada, Antonio Jesús López Nieto era cuestionado por si habría cambios en la dirección deportiva y respondía que sería reforzada y que pronto se conocerían las novedades. Así será. El Unicaja incorporará a Asier Alonso, que en las últimas temporadas había estado en el Coosur Betis y que estuvo a las órdenes de Juanma Rodríguez en su trienio en el club sevillano, en el que consiguió el ascenso desde LEB Oro con números de récord y la permanencia en la Liga Endesa en dos ocasiones.

Alonso (Vitoria, 1984) llegó a Sevilla desde el Araberri de LEB Oro y también ha sido mano derecha de Berdi Pérez esta temporada en el cargo de secretario técnico, que ocupará igualmente en Málaga. Era algo en lo que los nuevos dirigentes cajistas diagnosticaron que se debía crecer, en profundizar en conocimiento del mercado y adelantar tiempos y control de jugadores. Y se piensa que con Asier Alonso se puede crecer en esta faceta, desde el manejo del big data también. Alguien con ideas nuevas también. También conoce bien al primer entrenador, Ibon Navarro, de Vitoria.

Jugador de la cantera del Baskonia desde infantiles hasta Primera Nacional, Alonso llegó a ser convocado por Dusko Ivanovic para el primer equipo baskonista, aunque advirtió que no tenía mucho futuro. Empezó a entrenar el Araba femenino y durante ocho años fue entrenador de cantera del Baskonia antes de pasar a la dirección deportiva del modesto Araberri, con el que hizo una gran labor y llamó la atención de Rodríguez cuando el Betis le propuso potenciar el sector deportivo al estilo de las demás secciones en el club verdiblanco.

“Tener al lado a un director deportivo con esa experiencia, que me ha enseñado mucho en este proceso de aprendizaje. Es una persona muy normal, que cuenta conmigo para cualquier tipo de decisión. Me siento muy valorado por él. Venir a trabajar en algo que te gusta junto a una persona con esa capacidad, pues poco más Tiene experiencia en Unicaja, sabe lo que es la Euroliga, la ACB, y tiene las cosas muy claras. Intento aportarlo en todo lo que me pregunta o veo que necesita. No creo que vaya a tener un mejor maestro", decía Alonso sobre Juanma Rodríguez tras conseguir el ascenso con el Betis a ACB.