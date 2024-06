Ataman abre la puerta a Balcerowski: "Creo que ya ha firmado por el Unicaja"

Los pasos son progresivos para la llegada de Olek Balcerowski a Málaga. El visto bueno que quedaba era el Ergin Ataman, entrenador del Panathinaikos, que no ha dado mucha bola al jugador polaco y que está, a falta de oficialidad, comprometido con el Unicaja. Así lo reconocía el propio entrenador en una entrevista con el Diario As a una pregunta por el posible fichaje por el Panathinaikos de Willy Hernangómez. "Creo que Willy aún tiene otro año de contrato con el Barça. Balcerowski creo que ya ha firmado con el Unicaja, eso he leído, no lo sé. Willy es un buen chico y por supuesto que iremos al mercado a reemplazar a Balcerowski. Pero no es un nombre que me haya mencionado Becirovic (director general), quizá porque tiene contrato. Claro que me gusta, pero no es momento para pensar en ello ahora mismo", decía el entrenador turco, flamante campeón de la Euroliga y también de Liga.

Títulos que están en el palmarés de Balcerowski, pero que no han satisfecho sus pretensiones de crecer como jugador. El jugador tiene pactadas desde semanas atrás las condiciones del contrato, por tres temporadas y con cláusulas de salida cada verano rumbo a NBA o Euroliga, pautadas debidamente, con condiciones beneficiosas para el Unicaja. Misko Raznatovic, su agente, había dado tranquilidad al club malagueño sobre su salida. Formado desde los 14 años en Gran Canaria, habla perfectamente el idioma, conoce la Liga Endesa sobradamente y tiene hambre, a sus 23 años, por reivindicarse tras el ser mejor joven de la Eurocup que ganó el Gran Canaria el año pasado.

"No lo sé. No puedo hablar de él. Tiene contrato con el Panathinaikos. Estamos esperando a ver qué pasa. Las sensaciones son buenas, pero coach Ataman se distingue por tomar cualquier decisión, puede salir por muchos lados. Hasta de pirarse. Imagina que va otro entrenador a Atenas y dice que se quiere quedar con Olek. Es un jugador que pertenece a ellos, pero es verdad que estamos muy bien posicionados ahí. Además que pueda traer mala suerte, no me parece bien hablar de un jugador que tiene contrato con el Panathinaikos", decía ayer Ibon Navarro a Málaga Hoy. Parece que se van dando pasos progresivos para que en las próximas semanas se produzca de manera oficial la llegada de Balcerowski, que ahora se concentra con la selección polaca para jugar el Preolímpico, en el que se medirá a España.