Atentos a Theodore

El nombre de Jordan Theodore lleva tiempo en la agenda de la dirección deportiva del Unicaja. Carlos Jiménez le seguía desde que brilló en el Frankfurt Skyliners, con el que ganó la FIBA Cup en 2016. Era un equipo interesante en el que también estaban jugadores que ahora brillan en la ACB, como Voigtmann (Baskonia) o Doornekamp (Valencia). Saldrá al mercado Theodore en próximas semanas. Al menos, eso se desprende de las palabras del general manager el Armani Milano, Livio Proli. "Jordan Theodore se irá, quiere ser el base titular y protagonismo, pero no lo podemos garantizar", afimó en una entrevista en La Gazzetta dello Sport. Theodore tiene un año más de contrato con el equipo lombardo. Promedió esta temporada 11.3 puntos, 4.3 asistencias y 2 rebotes en 26 minutos de juego en Euroliga. El Armani se proclamó campeón, pero no ha contado en el play off, con algún problemas físico y algún cable cruzado con Pianigiani, que no quiere continuar con él.

En esa entrevista, por cierto, también confirmaba Proli el acuerdo con Nemanja Nedovic para que se convierta en jugador del equipo milanés. Los abogados de Raznatovic y el nuevo responsable de los temas jurídicos del Unicaja estudian una cláusula en su contrato algo ambigua sobre la cantidad a pagar sobre la salida del jugador. Y la previsible llegada de Mike James.

El Unicaja está a fondo con el asunto del base. Ha preguntado por la situación de Daniel Hackett, cortado por el Bamberg, pero el italoamericano quiere seguir explorando opciones de Euroliga. También se ha informado el club malagueño sobre la situación del base francés del Morabanc Andrew Albicy, que tiene una cláusula asequible de corte con los del Principado, pero parece proclive a quedarse allí. Aunque primero pescan los clubes grandes y después vienen los del escalón del Unicaja. Ya comentó Casimiro que la de base es una posición esencial.