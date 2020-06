Axel Toupane donará 15.000 euros en la lucha contra el racismo

La plantilla del Unicaja se ha posicionado de manera contundente contra el racismo a raíz de la muerte a manos de la policía estadounidense de George Floyd, que ha desencadenado protestas multitudinarias en Estados Unidos con ecos en Europa. Casi toda la plantilla se pronunció a través de las redes sociales condenando la agresión y mostrando su apoyo con el #BlackLivesMatter

Axel Toupane ha ido un poco más allá. El francés, que cumple los últimos días de cuarentena después de llegar desde Francia de su recuperación por la rotura del tendón de Aquiles en la Copa, espera para ver si viaja a Valencia o no para la fase final. "Como muchos de vosotros, estoy indignado y horrorizado por las circunstancias de la muerte de George Floyd, marca un punto alto en la pelea contra el racismo, la injusticia y las demasiadas torpezas de la policía. Esta acción cometida en mitad del día, a sangre fría, en frente de ciudadanos indefensos, es verdaderamente pésimo. Desgraciadamente, se une a una larga lista de casos en Estados Unidos, así como en otros países como Francia, todavía esperan justicia", decía el internacional galo.

"Nací de una raza mezclada de una madre francesa blanca alsaciana y de un padre negro senegalés y estoy orgulloso de mis orígenes. Sin embargo, la vida y compartir experiencias me muestran que demasiadas dificultades y desigualdades se pueden sufrir como negro hoy. Hagamos algo", contextualizaba Toupane, que anunciaba una medida: "Me comprometo a través de mi campus, The Grind by Toups, a educar al máximo de gente joven cada año de la importancia de vivir juntos. Más allá, asignaré la suma de 15.000 euros para una o más asociaciones que pelean contra el racismo para llevar a cabo concretas medidas de acción con el público en general y el apoyo para los más vulnerables.

"Realmente espero que este mensaje resuene en la nueva generación porque, aunque el racismo es algo ancestral y profundamente arraigado, somos la esperanza de un mejor futuro de la sociedad", cerraba el aún alero cajista.