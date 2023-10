BCL: Falco, Le Mans y Peristeri, así son los rivales del Unicaja

Falco Vulcano Szombathely, Le Mans y Peristeri. Son los tres primeros rivales del Unicaja en la Basketball Champions League que arranca este martes (miércoles para el equipo de Ibon Navarro, con la visita a Hungría. Son tres rivales de distinto pedigrí. Dos ligas de más nivel, Francia y Grecia, otra más bajo pero su mejor equipo, campeón en los últimos años. Se mantiene el formato. Pasa directamente al Round of 16 el primero, segundo y tercero juegan un play in y cuarto queda eliminado.

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, ayuda a diseccionar qué se va a encontrar el equipo en esta primera fase de la BCL. "Primero el Falco Vulcano Szombathely. Campeón húngaro las últimas temporadas, mismo entrenador, base de selección húngara, con Keller, Pongo; Zoltan Perl, que jugó en el Estudiantes, un escolta con muchos puntos y talento; Matthew Tiby, americano tirador; Boris Barac, hermano de Stanko Barac, que jugó en Baskonia. Hablaba hace poco con gente de Murcia, que jugaron allí el año pasado, y me dijeron que es una pista complicada, no es sencilla. Mismo entrenador, mismos jugadores, una especie de selección húngara, creemos que no será fácil el jugar contra ellos, siempre máximo respeto a los rivales", decía el directivo malagueño.

El Falco es un club creado en 1980 que en los 90 ya jugó un par de veces la Copa Korac. Falco es una empresa maderera, de las más importantes en el sector en el mundo y con mucho peso en Hungría. Szombathely es una ciudad de 80.000 habitantes, pegada a la frontera con Austria y cerca de la de Eslovenia. El club encadena cuatro participaciones en la Basketball Champions League. En su historial tiene cinco títulos de Liga y dos Copas.

"El siguiente equipo es Le Mans. He podido ver un par de partidos de ellos en Liga Francesa. Cinco americanos, es un equipo que juega parecido a nosotros, muy dinámico, mucho ritmo, muy físico, con DeVante Jones, Matt Lewis, Schwartz, Williams Narace, un alero francés muy físico como Abdoulaye Ndoye. Un equipo que va a ser muy complicado, que aunque juegue con 8-9 jugadores, son muy físicos, verticales, que ponen un ritmo muy alto", aseguraba Rodríguez sobre el equipo francés, habitualmente muy físicos y atléticos, que suelen poner problemas en ese aspecto. El Unicaja ya ha jugado contra el club en Copa Korac y Euroliga y ganó las seis veces que se enfrentó. Es un club con bastante tradición baloncestística, en los años 60 ya ganó su primera Liga. Tiene cinco, por cuatro Copas y tres Copas de la Liga. Allí se iniciaron jugadores de mucho nivel (Batum, Diot, Beaubois...), pasaron grandes americanos y son un clásico del baloncesto francés en una ciudad famosa por su circuito automovilístico, con 150.000 habitantes y enclavada en el centro norte de Francia.

"Después está Peristeri, entrenado por Spanoulis, que ha cambiado un poco el equipo. Ha fichado a dos jugadores de Panathinaikos: Nikos Chougkaz y Leonidas Kaselakis, joven y veterano; Nemanja Dangubic, que jugó en equipos serbios; han fichado a Jaylen Hands, lo recordarán nuestros aficionados, del PAOK, un escolta muy talentoso; Nate Renfro, un pívot muy interesante, a seguir porque fue el año pasado rookie, buen tirador; y a Elijah Mitrou-Long, otro jugador de mucho talento en el exterior; Kenny Williams, un '3' que jugó la pasada temporada en el AEK; y el mejor base a nivel de puntos y asistencias, que era Joe Ragland, americano con pasaporte, con una capacidad de pase y lectura brutal. Es un equipo muy complicado, ya sabemos cómo son las pistas griegas", cerraba el análisis sobre el último rival al que abordará el Unicaja. Es inevitable mirar hacia una leyenda de la pista como Vasilis Spanoulis, que recientemente fue nombrado también seleccionador griego. Es un club fundado en los años 70 en la parte occidental de la gran Atenas, fuera del impacto de los gigantes pero que ha tenido su época buena. Era un clásico de la Copa Korac y por allí pasaron jugadores como Audie Norris, Alphonso Ford, Marko Jaric o el ex cajista Milan Gurovic. Este fin de semana perdieron por sólo dos puntos ante el Panathinaikos.

"A prepararse bien porque algún rival puede tener menos nombre, pero van a tener la ilusión de jugar contra el Unicaja por esa condición de favorito, por la temporada que hicimos el año pasado y todo el mundo quiere ganarnos. Hay que salir con el cuchillo entre los dientes, sin menospreciar a ningún rival, y sabiendo que cada partido va a ser muy difícil y que nos obligará a estar concentrados", era el mensaje de Juanma Rodríguez sobre el grupo que viene.