BCL: Peristeri, Falco Szombathely y Le Mans, primeros rivales del Unicaja

La octava edición de la Basketball Champions League ya está en marcha. En Mies (Suiza), la casa de FIBA Europa, se celebró el sorteo de la primera fase de la edición 2023/24. Un vídeo introductor con imágenes de lo que sucedió hace un par de meses en la Final Four de Málaga, con la que hubo máxima satisfacción en el organismo europeo, y que coronó al Telekom Bonn, fue el preludio de la ceremonia, en la que el Unicaja estuvo representado por Paco Sáez y Mireya Jimena. El nivel de la BCL va creciendo cada temporada un poco más.

Michael Kessens, campeón con el BCL con el Telekom Bonn, y el histórico jugador israelí Lior Eliyahu, con pasado en el Hapoel Jerusalem, fueron las manos inocentes del sorteo, que durante una hora desgranó primero la fase previa (24 equipos participantes para las tres plazas restantes) antes de dar el salto a la primera fase, donde ya se conocieron las primeras fechas del torneo.

Y el Unicaja ya conoció a los rivales con los que tendrá que encontrarse. Como en años anteriores, el formato se respeta igual. Ello implica que el campeón de grupo avanza directamente al Round of 16, mientras que segundos y terceros clasificados se cruzan en un play in en enero que los equipos tratan de evitar. Peristeri (Grecia), Falco Szombathely (Hungría) y Le Mans (Francia) son los tres contrarios a los que se medirá el equipo de Ibon Navarro. A falta de la composición definitiva de las plantillas no parece un grupo especialmente complicado para conseguir esa primera plaza del grupo.

El Peristeri está entrenado por Vasilis Spanoulis, una leyenda del baloncesto europeo que ya el año pasado se hizo cargo del equipo, con el que quedó tercero en la temporada regular tras Olympiacos y Panathinaikos y volvió a ocupar el mismo puesto tras el play off tras ganar la eliminatoria por ese puesto contra el PAOK. En la BCL cayó ante el Dijon en el play in.

El Falco Szombathely también es un equipo con participaciones previas en la BCL y el año pasado quedó eliminado en la primera fase en un grupo con Strasbourg, UCAM Murcia y Tofas Bursa. Quedó campeón en la Liga de Hungría recientemente. Ha tenido alguna victoria sorprendente en la BCL. No es un viaje muy cómodo, la ciudad está en la frontera con Austria, a unas tres hroas de Budapest y Viena.

El Unicaja no se ha enfrentado ni a Peristeri ni al Falco con anterioridad. Sí lo hizo con el Le Mans francés, el último rival en liza. Hay seis enfrentamientos (dos en Korac y cuatro en Euroliga), siempre con victoria malagueña. Quedó sexto en la temporada regular de la LNB, con derrota por 2-0 en los cuartos de final ante el Asvel.

Son los primeros rivales para el Unicaja en la próxima temporada europea, cuya primera fase comenzará a mediados de octubre y se extenderá hasta finales de diciembre, con seis partidos divididos en semanas alternas.

The groups for the 2023-2024 #BasketballCL 𝙍𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙎𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙚𝙩! 🔥 pic.twitter.com/ZNdwSQ3mlA — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 5, 2023

GRUPO A: Unicaja Malaga, Falco Szombathely, Peristeri, Le Mans

GRUPO B: Rytas Vilnius, JDA Dijon, Promitheas Patrasso, Opava

GRUPO C: Tenerife, Darüşşafaka Istanbul, VEF Riga, fase previa

GRUPO D: AEK Atenas, Ludwigsburg, Dinamo Sassari, Sczeczin

GRUPO E: Pinar Karsiyaka, Oostende, Oldenburg, fase previa

GRUPO F: Bonn, Hapoel Holon, Bursaspor, Rio Breogan

GRUPO G: Hapoel Jerusalem, Galatasaray, PAOK Salónica, fase previa

GRUPO H: Tofaş Bursa, Derthona Basket, Igokea, UCAM Murcia