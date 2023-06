BCL 2023/24: Rivales del Unicaja, fechas, formato...

Lenovo Tenerife, Unicaja Málaga, UCAM Murcia y Leche Río Breogan serán los cuatro representantes españoles que arrancarán la Fase Regular de una nueva y apasionante edición de la Basketball Champions League, que podría contar con un quinto equipo de la Liga Endesa: el Monbus Obradoiro participará en la fase previa en la que 24 equipos buscarán una de las tres últimas plazas de las 32 disponibles en el inicio de la octava edición. Un total de 63 equipos han solicitado participar en una Basketball Champions League.

Un total de 28 países estarán representados en esta edición y 14 campeones nacionales esperan el sorteo, que tendrá lugar el 5 de julio, junto al Telekom Bonn, flamante campeón de la reciente Final Four disputada en Málaga y en la que se embolsó un cheque por un millón de euros. La fase previa en busca de las codiciadas tres plazas finales tendrá lugar del 26 de septiembre al 1 de octubre.

El pistoletazo de salid de la fase regular tendrá lugar el 17 de octubre y contará con el formato habitual: ocho grupos de cuatro equipos en el que el campeón se clasifica directo al Round of 16 mientras que el segundo y el tercero disputará un ‘play in’ en enero. Del Round of 16 saldrán los ocho equipos para los cuartos de final en abril y la Final Four tendrá lugar el primer fin de semana de mayo.

Como novedades, cabe destacar nombres nuevos en la competición como Bertram Yachts Derthona (ITA), Bursaspor (TUR), el campeón polaco King Szczecin y el Breogan español. Además, EWE Baskets Oldenburg, Le Mans Sarthe Basket, el campeón checo Opava y el Promitheas Patras regresan.

Equipos clasificados para la temporada regular

AEK (GRE), Bertram Yachts Derthona (ITA), Bursaspor (TUR), Darussafaka Lassa (TUR), Dinamo BDS Sassari (ITA), EWE Baskets Oldenburg (ALE), Falco Vulcano Szombathely (HUN), Filou Oostende (BEL), Galatasaray Nef (TUR), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR), Hapoel Holon (ISR), Igokea m:tel (BOS), JDA Bourgogne Dijon (FRA), King Szczecin (POL), Le Mans Sarthe Basket (FRA), Lenovo Tenerife (ESP), MHP RIESEN Ludwigsburg (ALE), Opava (CHE), PAOK mateco (GRE), Peristeri bwin (GRE), Pinar Karsiyaka (TUR), Promitheas Patras (GRE), Rio Breogan (ESP), Rytas Vilnius (LIT), Telekom Baskets Bonn (ALE), Tofas Bursa (TUR), UCAM Murcia (ESP), Unicaja (ESP), VEF Riga (LET).

Equipos que participarán en la fase previa

Bakken Bears (DIN), BG Gottingen (ALE), Caledonia Gladiators (GBR), Cholet Basket (FRA), CSM CSU Oradea (RUM), FMP Soccerbet (SER), Happy Casa Brindisi (ITA), Heroes Den Bosch (HOL), Ironi Hay Motors Ness Ziona (ISR), Jonava CBet (LIT), Kalev/Cramo (EST), Karhu Basket (FIN), Legia Warszawa (POL), Monbus Obradoiro (ESP), Mornar Barsko Zlato (MON), Norrkoping Dolphins (SUE), Pallacanestro Varese (ITA), Patrioti Levice (ESLOV), Peja (KOS), Petrolina AEK LCA (CHI), Telenet Giants Antwerp (BEL), TSU Tbilisi (GEO), SIG Strasbourg (FRA), SL Benfica (POR).