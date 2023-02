Badalona, baloncesto por castigo

Badalona destila baloncesto por todos sus rincones, imposible no ligar al municipio catalán con el deporte de la canasta, conocido a nivel nacional, también continental, gracias al Joventut, su mayor patrimonio, allí es más común decir La Penya, fundado por un grupo de amigos en 1930, de ahí el término. La cuna del baloncesto español, porque ya ha llovido y ahí se mantiene, pero que paradójicamente hace casi cuatro décadas que no acoge una Copa del Rey, chocante, no será por una cuestión de infraestructura ya que el Olímpic vio la luz en 1991, un escenario histórico, pero algo marginado por la ACB en este sentido, también se necesita un sostén por detrás y ahí los grandes mercados parten con ventaja, pero le ha llegado la oportunidad, mucha culpa la tiene Juanan Morales, presidente del Joventut, el propulsor de esa idea. Supondrá un impacto de aproximadamente 30 millones de euros a la ciudad.

Esta Copa tiene esa particularidad, además de una sede que rezuma historia. Lo más notorio es haber visto jugar al Dream Team, sí, en Badalona. Unos Juegos Olímpicos donde la localidad catalana recibió parte del pastel y una de las porciones más sugerentes. A partir de ahí, que se quite lo demás, el haber visto a los Jordan, Bird, Magic, Stockton, Malone y compañía ya tiñen al Olímpic directamente como un lugar icónico, único, per se. En aquella cita, el ver además uno de los capítulos más grises de nuestra historia: el archiconocido 'angolazo'. España cayó con Angola por 63-83 para así consumar el desastre como anfitriona, supuso la salida de Antonio Díaz Miguel como seleccionador tras 27 años. Costó levantarse de aquello, una buena torta al prestigio, pero que sirvió para empezar de cero hasta marcar una dinastía.

Ligado además que un Joventut que firmaría una de las etapas más gloriosas de sus memorias en esa década de los noventa. Campeones de Euroliga en la 93/94 con Zeljko Obradovic en el banquillo, en una final donde los catalanes se impusieron al Olympiacos por 59-57. Dos años antes, el Partizan del mismo Obradovic le arrebató el título europeo con un triple de Sasha Djordjevic. El mítico entrenador serbio, por aquel entonces novato, fue capaz de construir el mejor equipo del continente con jugadores de la casa, seña de identidad intacta en el club: Jordi Villacampa, los hermanos Jofresa (Tomás y Rafa), Ferrán Martínez o el propio Juanan Morales, pívot y ahora presidente. Llegaron además dos Ligas (1991 y 1992), una Copa del Rey (1997) o una Korac (1990).

Lo que caracteriza además a los verdinegros es su cantera, una máquina de formar y explotar jugadores, una filosofía inmaculada en los momentos de gloria, pero también en los tiempos más titubeantes. Rozó la caída a los infiernos hace una década, en concurso de acreedores, que hicieron que la entidad casi dijera adiós, pero el tener una masa social sólida por detrás, y una tradición intacta, hizo que el club pudiese salir adelante. Y con gente de la casa. En la actualidad, Joel Parra, Guillem Vives, Pau Ribas, Albert Ventura o Pep Busquets; todos criados en Badalona. Rudy Fernández, Alberto Abalde, López Arostegui, Ferrán Basas son jugadores actuales de Liga Endesa también formados en La Penya, con Ricky Rubio como joya de la corona. Para los nostálgicos: Josep María Margall, uno de los mejores tiradores nacionales de la historia; Villacampa, Montero, Álex Mumbrú, Raúl López o el excajista Sergi Vidal. La lista es interminable.

La Penya y Real Madrid son los únicos que no se han bajado de la máxima categoría del baloncesto español, también Badalona, nadie más, conjuntó a tres equipos en ACB en la 73/74 (Joventut, Círcol Catòlic y Sant Josep); son algunos hechos para presumir. El término cuna está justificado, además con un cartel de Copa inmaculado, los mejores ocho equipos que uno se imaginaba al principio de temporada. Todos suman 208 presencias y 71 títulos. No es una edición cualquiera.