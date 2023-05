Jonathan Barreiro, KO y duda ante Lenovo Tenerife

Jonathan Barreiro sufre una lesión en el recto interior de la pierna derecha, por lo que es duda para el Unicaja-Lenovo Tenerife de este fin de semana; lesión muscular que trastoca los planes de Ibon Navarro, poca constancia a la hora de contar con toda la plantilla sana, más a estas alturas de temporada, cuando urge el contar con una rotación larga y de garantías. El gallego no se ejercitó este jueves, tal y confirmó el club malagueño, y su presencia ante los aurinegros dependerá de cómo vaya evolucionando en las próximas horas. Viendo las exigencias del calendario y que se trata de un problema muscular, tampoco invita la coyuntura a forzar; el perder a un efectivo por un plazo amplio sería un desastre.

Los malagueños tuvieron dos días de descanso tras la Final Four, objetivo de resetear y refrescar las cabezas tras un fin de semana difícil de manejar desde el viernes, examen ante Lenovo Tenerife que vino bien para retomar la competitividad pese a un desenlace cruel, preludio de lo que se viene con los canarios en Liga Endesa, con hasta tres duelos en menos de dos semanas (21 de mayo, 28 de mayo y 1 de junio), ya con las fechas de ese play off confirmadas. Son fechas de prevención, mimar las cargas y que el equipo llegue en su punto más óptimo en los próximos días, de ahí la trascendencia de contar con los doce jugadores. No ha empezado bien la semana con este percance de Barreiro.

“Tenemos una semana muy importante para preparar el partido ante Lenovo Tenerife y la gente tiene rabia y muchas ganas de mostrar una cara diferente a esta”, decía Jonathan Barreiro; uno de los jugadores que daba la cara para hacer balance de la Final Four. El coruñés, con una continuidad apalabrada, solo a falta de oficialidad, es el único jugador que acapara la enfermería, por fortuna un tema leve.