Jonathan Barreiro, baja por una distensión muscular

El Unicaja contó con una baja de última hora en el partido ante el Valencia Básket, partido de la jornada 18ª de la Liga Endesa. El alero gallego padece una distensión muscular en su pierna izquierda y no pudo ser de la partida porque había riesgo de una lesión más grave. Asentado en la rotación, era un partido en el que debía tener protagonismo porque enfrente había rivales de sus características y por su fortaleza en el rebote.

Parece complicado que se recupere para el partido de este martes en Limoges, apenas hay margen de recuperación para el citado encuentro. El Unicaja se desplazará en chárter este lunes tras ejercitarse por la mañana a la ciudad francesa por las difíciles combinaciones para llegar. No se vistió ningún joven porque Mario Saint-Supéry estaba en Almería jugando a la misma hora con el equipo de Liga EBA y se prefirió que tuviera minutos de competición. Pero para desplazarse hasta Francia sí tendrá que viajar él o Rubén Vicente si no se recupera Barreiro porque es necesario contar en acta con cinco jugadores de formación, uno más que en la Liga Endesa, donde no hubo problemas con las fichas de Díaz, Brizuela, Djedovic y Sima. Es la razón fundamental por la que se decidió ir a por Sima para no descuadrar las rotaciones del equipo tras la lesión de Lima.