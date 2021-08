Barreiro, a caballo entre el tres y el cuatro

Jonathan Barreiro, uno de los fichajes del Unicaja esta temporada, fue uno de los modelos para las nuevas camisetas del club. Tras el acto, habló sobre varios temas. “La verdad es que me gustan mucho las camisetas, tanto la de manga corta como la de tirantes. Nunca había jugado con manga corta, pero la probé el otro día y muy bien y me parece muy cómoda. Estuve viendo en las tardes libres la ciudad y me encanta, la gente es muy amable. Muy contento de estar aquí”, decía el gallego, que señala que “estamos entrenando con mucha intensidad. Sigue un bloque del año pasado, somos pocos los nuevos y ya va un camino andado, no se parte de cero, somos los nuevos los que tenemos que entender la filosofía del club y los que el entrenador quiere aplicarlo cuanto antes”.

“Con muchas ganas de empezar, estamos con sesiones muy buenas de entrenamiento, queremos plasmar todo lo que llevamos trabajado en el campo. Hay mucha ilusión de debutar con el equipo en el Carpena, ante la afición, conectar con ellos. Todos los jugadores sufrimos competir sin público, nos tuvimos que adaptar. Ahora que las medidas permiten aforos limitadores seguro que le gente nos va a apoyar e intentamos ofrecerle lo mejor”, aseguraba el fichaje cajista, que era cuestionado por si iba a jugar más de tres o de cuatro: “Va a depender de las necesidades del equipo, de alguna lesión, del rival... Cada partido será diferente. Estoy preparado para aportar en las dos posiciones, para lo que el equipo necesite”.

“A todos los conocía de jugar contra ellos y con la mayoría de ellos había jugado en la selección. A ver si el periodo de adaptación es más corto, están ayudando todos. Siempre recalco la figura de Carlos Suárez, que me está ayudando mucho, hablando mucho conmigo”, decía sobre la adaptación al grupo: “Hay muchas ganas y veo mucha ambición, de parte de los entrenadores, de la gente del club y los compañeros, de devolverle el apoyo, que estén orgullosos de cómo jugamos. Hay que salir con ilusión y garra en cada partido. Yo me veo con muchas ganas de aportar el granito de arena con el equipo, conseguir retos y objetivos a corto plazo. Vamos a coger sensaciones, empezando por este domingo. Tomamos retos pequeños, a corto plazo”.

"Yo jugué dos años. Yo pondría en valor a la competición, con equipos competitivos, empezando por los españoles y siguiendo por los demás. Pondremos todo para conseguir nuestro objetivo, que es ganarla", cerraba Barreiro sobre la Champions League, en la que él jugó los dos últimos años y en la que el Unicaja debutará.