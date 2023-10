Basketball Champions League: El Unicaja, 2º favorito según un primer ranking

Hay unanimidad en que el Unicaja es uno de los grandes favoritos a la BCL 23/24, ya en su octava edición, nivel que no deja cada año de aumentar. Esa estima y respeto por el club malagueño gracias a su buen funcionamiento la pasada temporada, con una Final Four en casa que se atragantó, y que este año hay un aroma de venganza en Los Guindos por lo ocurrido en Málaga durante ese fin de semana aciago. La competición señala al Unicaja como segundo favorito al título, según una opinión de la web oficial, que suele ir actualizando ese ranking de forma semana. El Pinar Karsiyaka turco, de nuevo con un gran músculo por detrás, es el único equipo que supera al Unicaja. "Dejando a un lado la primera edición de los Rankings de Poder de la temporada 8: dado que Hapoel Holon, Telekom Baskets Bonn, Hapoel Bank Yahav Jerusalem y SL Benfica aún no han jugado un partido de la BCL esta temporada, no están clasificados esta semana", señalaba la BCL, un Hapoel Jerusalén que también tiene el consenso como candidato al trono.

El Dijon completa el pódium, mientras que Lenovo Tenerife y el PAOK de Salónica conforma un top-5 que se ciñe a estados de forma, resultados y otras variables. El AEK de Atenas, dirigido por Joan Plaza, Darussafaka, Derthona, Estrasburgo y el King Szczecin polaco serían los diez favoritos según la BCL; poco orientativo porque faltan nombres de inmenso potencial como Galatasaray o UCAM Murcia, entre otros, equipos que deberían ir subiendo enteros. Es difícil reducir el grupo de aspirantes, pero parece que el Unicaja es un fijo, con un 2-0 ya en esta primera fase que deja a los de Ibon Navarro en una posición muy favorable para ser líder de grupo, no con brillantez hasta el momento, pero sí con oficio.

Hay que decir que este ránking (pinche aquí) se publicó antes de arrancar esta segunda jornada. "¿Cómo se recupera de tres derrotas seguidas? Eso es fácil, con tres victorias consecutivas. Y esos tres deberían enfrentarse a equipos grandes como el Joventut Badalona y el Baskonia en España, además de ese inquietante partido fuera de casa en Hungría, en esa fortaleza amarilla que es una arena en Szombathely. La Liga española es imposible de predecir, pero esta racha de tres victorias consecutivas podría convertirse en una racha de ocho partidos, porque Unicaja tiene a Le Mans, Breogán, Obradoiro y Peristeri en una grada de cuatro partidos en casa, antes de hacer una viaje a Girona y luego a Madrid para encontrarse con el Real. Buena racha + buen calendario = buena clasificación", así justica la BCL esa posición del Unicaja.