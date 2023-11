El Bàsquet Girona, un equipo muy coral

Unicaja comienza esta gira a la americana sin jugar en casa ningún partido hasta el 2 de diciembre tras la celebración de la Copa Davis de Gerard Piqué y lo hará contra uno de los equipos más similares al cuadro de Ibon Navarro de toda la Liga Endesa, ya que jugará contra el Bàsquet Girona.

El conjunto catalán es muy similar al malagueño en cuanto a la forma de jugar, por el ritmo tan alto que buscan imponer y del que sacan un gran provecho, pero, además, también tiene una rotación muy repartida como el cuadro de la Costa del Sol con unos roles muy homogéneos y definidos.

Una gran prueba de esto último es que el Bàsquet Girona no tiene ningún representante entre los 20 jugadores con más valoración por partido de la Liga Endesa por la forma de jugar y por el reparto de los minutos, puntos y de todo tipo de tareas.

Unicaja desataca precisamente por eso, aunque es verdad que tiene integrantes del plantel que pueden destacar en un momento específico, pues los jugadores tienen roles muy homogéneos y una rotación muy repartida y se puede apreciar en que no siempre son los mismos quienes hacen una buena actuación.

El regreso de Kameron Taylor

Unicaja se enfrenta al primer duelo de una larga racha de encuentros como visitante por la celebración de la Copa Davis de Gerard Piqué en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Estos partidos pueden provocar que cambie su situación bastante de cara a su realidad en la clasificación de la Liga Endesa, pero el primero es un tanto especial para uno de los integrantes de la plantilla entrenada por Ibon Navarro.

Kameron Taylor regresa a su Girona querida. Vuelve a la que fue su casa y donde se reafirmó como jugador de baloncesto para un año después dar el salto a la entidad de la Costa del Sol. El jugador habló hace algo más de un mes de su paso por el cuadro catalán: "Probablemente, una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera. Me hice amigo de muchos aficionados, de personas del club. Sigo en contacto con mis compañeros de equipo y entrenadores, me trataban como si fuéramos una familia. Siempre amaré Girona, fue una experiencia increíble. También fue increíble ser compañero de Marc Gasol porque cuando era pequeño le veía jugando en la NBA, jugaba al NBA 2K y lo cogía en el videojuego. Así que cuando me pidió que estuviera en su equipo y me dio la opción de jugar a su lado, al principio no me lo podía creer. Pero conforme va avanzando la temporada, te das cuenta de que es solo un tipo normal, un compañero de equipo. Fue muy divertido".