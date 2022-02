Bilbao será sede de la Final Four de la BCL

Bilbao albergará la próxima Final Four de la Basketball Champions League 2022 del 6 al 8 de mayo y será la primera vez que se dispute en la ciudad de un equipo no participante en la gran cita de la BCL. Era la idea de la FIBA para consolidar el espectáculo. El Unicaja está inmerso en el Round of 16 de la competición, con un partido este martes en Ucrania muy importante, al que llega tras el cambio de entrenador.

"La evolución y madurez de la Basketball Champions League, que corona a su campeón con un cheque de 1 millón de euros, ha permitido la designación del Bilbao Arena, con una capacidad para 10.000 espectadores, como sede neutral tras los recientes éxitos cosechados: aforo completo en la Final Four de Amberes pese a la eliminación del anfitrión en la semifinal y la capacidad organizativa en la Final Four de Nizhny en plena pandemia Covid19 siendo un éxito deportivo también a pesar de la ausencia del equipo anfitrión en la final", explicaba en un comunicado la BCL: "Esta elección de Bilbao como sede neutral es otro hito más de la Basketball Champions League, que no para de crecer y reinventarse en un modelo de competición en el que prima la meritocracia deportiva y el modelo europeo del deporte. Cabe destacar que no hay competición baloncestística que ofrezca premios similares, ha demostrado una flexibilidad sin precedentes a la hora de adaptar el sistema de competición buscando salvaguardar el descanso y salud de jugadores y equipos; ha implementado el modelo de ‘play in’ al final de la primera fase para añadir más importancia a cada partido además de instaurar el Monday Night Basketball; en esta edición ha contado con 32 equipos en Liga Regular procedentes de 19 países distintos con 9 campeones nacionales vigentes y otros 15 de ediciones anteriores; trabaja codo con codo con las distintas Ligas Nacionales, que son socias además de la competición, salvaguardando sus intereses y el crecimiento y exposición en redes sociales ha sido brutal".

"Estamos muy emocionados de que Bilbao sea la sede de la Final Four de la Basketball Champions League. Agradecemos a la ciudad de Bilbao, a las autoridades locales y regionales españolas, a la Federación Española de Baloncesto y a la ACB su compromiso para ayudarnos a organizar este evento de la mejor y más segura forma posible para todas las partes interesadas, especialmente los jugadores y los integrantes de todos los equipos clasificados. Hemos podido saber del fervor de la ciudad para organizar este evento histórico y esperamos trabajar juntos para ofrecer un torneo de final de temporada que sea fantástico", dijo Patrick Comninos, CEO de la Basketball Champions League.

"A pesar de la situación de incertidumbre creada por la pandemia de COVID-19, estamos encantados de tener la oportunidad de otorgar esta Final Four a un entorno que tiene una experiencia comprobada en la organización de eventos de baloncesto de primer nivel. Esto garantizará un fin de semana de baloncesto único para los aficionados de toda Europa", añadió.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se muestra muy satisfecho con la celebración de este evento en Bilbao: “Una vez más, Bilbao demuestra ser una ciudad atractiva para los grandes eventos deportivos internacionales. Bilbao acogerá este gran evento del baloncesto en el Bilbao Arena y espero que tanto los aficionados como todos los que nos visiten puedan disfrutar de un evento fantástico, y que aprovechen también para conocer y descubrir nuestra ciudad, nuestra gastronomía, nuestros comercios y nuestras tradiciones", agregó.

"Para la Federación Española de Baloncesto es un gran placer y un honor ver que Bilbao acoge la Final Four de la BCL, una gran competición donde los equipos españoles suelen jugar muy bien", proclamó Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto y miembro del Central Board de FIBA. "Organizar un evento tan importante no es una tarea fácil, pero en un escenario tan grande y con la experiencia de las autoridades locales de Bilbao, con el apoyo del club Surne Bilbao Basket y todas las partes interesadas, la liga ACB y la Federación Española de Baloncesto, haremos todo lo posible para organizar el mejor evento posible. El nivel de las ediciones anteriores de Final Four o Final Eight será un reto que igualar, porque fueron eventos excelentes, pero haremos todo lo posible para ayudar a que esta competición se desarrolle y crezca este año también", agregó.

Antonio Martín, presidente de la ACB y miembro de la Junta de la BCL, afirmó que "tener la Final Four de la BCL en Bilbao es una gran noticia para el baloncesto español. Bilbao será un anfitrión perfecto, tiene una gran cancha y la ciudad está perfectamente preparada para una evento que está creciendo cada año".

Los octavos de final comenzaron el 25 de enero y concluirán el 23 de marzo de 2022. Un sorteo determinará los cuartos de final, que se jugarán durante el mes de abril, y el orden de la Final Four y se llevará a cabo el 25 de marzo. El evento se transmitirá en vivo en championsleague.basketball. Las semifinales se jugarán en Bilbao el 6 de mayo, con el partido por el tercer puesto y la final programados para el 8 de mayo.