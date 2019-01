Primera bola y primer triple

Ryan Boatright jugó sus primeros minutos con la camiseta del Unicaja. Con el dorsal 1 a la espalda, el de Illinois tuvo una pequeña puesta en escena, jugó los tres últimos minutos del primer tiempo. Compartió pista con Brian Roberts en el perímetro y dejó su carta de presentación. En la primera bola de la que dispuso, paso un bloqueo con bote y metió un triple. Cogió dos rebotes, desvió un balón en defensa y erró un triple desde la esquina tras pase. Parece manejarse mejor tras el bote.

No volvió a la pista Boatright en la segunda mitad. Se quejaba en la penúltima jugada de la primera mitad de que le dolía la ingle como si hubiera hecho un estiramiento excesivo. Explicaba tras el partido Luis Casimiro el motivo por el que no había jugado en la segunda mitad, más allá de que lleva sólo un par de entrenamientos con sus compañeros después de haber llegado desde Estados Unidos el pasado miércoles.

“Su puesta en escena ha sido buena, nos ha dado esa rapidez que tiene de piernas y manos, desborde y tiro. Ha estado activo en el rebote, lo cual es bueno”, decía Casimiro: “Entre ese golpe y que sobre todo quería seguir con el equipo, no tiene aún el conocimiento de las cosas que jugamos. Vi la posibilidad de meterlo justo cuando ellos se pusieron en zona, estuvieron bastantes minutos así y nos pararon el ritmo. Con dos días aquí no conoce el concepto de atacar zona que tenemos”, decía Casimiro del jugador americano, que no podrá jugar este martes con el Limoges y sí podrá hacerlo ya el domingo próximo en Santiago.