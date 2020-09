Bouteille, baja por un esguince de tobillo

El Unicaja no tuvo en pista en Andorra a un jugador básico en los planes del equipo. Axel Bouteille, máximo anotador en el arranque de la Liga y referente ofensivo para Casimiro, tiene un esguince de tobillo y no fue de la partida. El equipo se ejercitó en Málaga el sábado, donde realizó su último entrenamiento, y el francés se desplazó. Pero no se sintió en condiciones y no fue de la partida. Queda pendiente de su evolución cuándo podrá volver a jugar