Brizuela ya jugó en Fuenlabrada y avisa: “Será duro”

Será la segunda vez que Darío Brizuela visite el Fernando Martín esta temporada. El escolta recién firmado por el Unicaja ya disputó la jornada tercera jornada en la cancha del Fuenlabrada y aunque fue el más destacado de su equipo, el Movistar Estudiantes perdió por 93-85. “Experto encontrarme lo mismo que me encontré hace un par de meses”, indicó y añadió: “Jugar allí es duro, se sienten muy fuertes en casa, van a intentar llevar un partido muy físico, se apoyarán en su gente”, advirtió el vasco. Los madrileños seguirán el mismo guión en la visita del Unicaja, con el pabellón repleto y un plus de ambiente por las con múltiples actividades que tienen que ver con las fiestas navideñas.

Brizuela anotó 22 puntos , dio cuatro asistencias y cogió un par de rebotes en la visita estudiantil al Fernando Martín, fue el máximo anotador del encuentro, pero los locales apoyaron en los 19 puntos de Bobrov y los 14 de Eyenga y Bellas para acabar ganando el envite. El escolta del Unicaja tiene claro que dominar el ritmo del choque será clave para tratar de ganar el encuentro que da comienzo a una racha de partidos importantes para los de Luis Casimiro, el duelo de defensas podría marcar el choque desde el comienzo.

“Lo que tenemos que hacer es ir a hacer nuestro partido: jugar a nuestro ritmo, no caer en lo que ellos quieren. Su intención es que sea un partido bronco, físico. Si conseguimos hacer nuestro juego y ser rápidos, creo que tendremos bastantes oportunidades”, explicó Brizuela que resumió las que para él pueden ser las claves del encuentro: “Hay que estar bien atrás y si podemos correr, y hacer nuestro juego rápido para contrarrestarlos, ésa serán las claves”.

El tirador le da gran importancia al choque y no quiere repetir el envite contra el Zaragoza: “La temporada es larga, hay un montón de partidos y no siempre vas a estar al nivel de Barcelona. También hay que intentar no estar muchas veces al nivel del Zaragoza, fallamos un montón de tiros fáciles y eso nos penalizó bastante. Ha que ir a por el siguiente: Fuenlabrada es un partido importante para nosotros”.