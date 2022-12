Piero Bucchi: "Alberto Díaz es uno de los mejores defensores de Europa y el Unicaja es una plantilla de Euroliga"

Piero Bucchi (Bolonia, 1958) es el entrenador del Dinamo Sassari. Fue un técnico con auge de joven. Ascendió con 38 años al Rimini a la Serie A y dirigió al Benetton de Treviso con el cambio de siglo, donde fue entrenador de Jorge Garbajosa, en un momento clave de la carrera del que fuera posteriormente mito del Unicaja. Nápoles, Roma, Olimpia Milano, Brindisi, Pesaro, Caserta, Cantú... Ha entrenado en casi todos los lugares sagrados del baloncesto italiano salvo, paradójicamente, a los de su ciudad natal.

Dirige desde noviembre de 2021 al Dinamo Sassari, donde este año lo está pasando regular. Tiene que ganar en Málaga y esperar la derrota del PAOK en Dijon para jugar el play in y en la Lega ocupa la novena posición de la competición, con cinco victorias y seis derrotas.

Antes de venir a Málaga, Piero Bucchi piropeaba al equipo malagueño. “Nos jugamos la última ficha para acceder al play in de la Champions, ante un equipo que puede ganar la copa, muy fuerte, con una plantilla de Euroliga que está entre los cuatro primeros equipos de la mejor liga que hay en Europa. Sabemos que va a ser muy duro, en la ida hicimos un excelente partido durante 35 minutos, con ellos necesitamos 40 de alto nivel", decía el entrenador boloñés: "Hemos cambiado, tenemos una fisonomía e identidad precisas, defendemos, pero obviamente ante el Unicaja no solo es necesario jugar bien. Habrá que tener mucho cuidado y lucidez incluso ante su presión, tienen jugadores como Alberto Díaz que ha demostrado ser uno de los mejores defensores de Europa, incluso con la selección, tienen mucha incidencia en la zona, jugadores talentosos en el perímetro... Pero no habríamos venido a Málaga si no lo creyéramos o si no pensáramos que estábamos haciendo un gran partido".