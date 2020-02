Cambio de directores

Fueron dos locomotoras en la Copa. Cada uno a su manera, juntos sobre el parqué o dándose el relevo, desde la defensa total o la dirección excelsa, el caso es que tanto Alberto Díaz como Jaime Fernández se convirtieron en los jugadores más espectaculares del finalista andaluz de la Copa del Rey. Después de la gran cita, todos en el club sabían que ambos deberían de parar, la incógnita que aún perdura, es cuándo volverán. La pregunta mantiene en vilo a los verdes y el Real Madrid, otra vez, espera sin condescendencias en la tarde del domingo. Habrá cambios en casi todos los rincones del Unicaja, pero el más llamativo será el de dirección del juego.

El primer foco será para Josh Adams. Espectacular por definición, con esa manera de jugar tan peculiar que tienen algunos efectivos con muchos puntos en sus manos, la dirección no es su fuerte. De hecho, sus minutos como escolta pueden ser más de los que juega como base puro. Ahora volverá a coger el timón del equipo en una posición clave, en un momento duro. El norteamericano se reencontrará con una posición que le es familiar pero en la que Díaz y Fernández tienen más galones y efectividad que él.

En verano llegó como complemento a Alberto Díaz, pero la llegada de Brizuela ha dejado definitivamente a Jaime como base del equipo, algo que ha resuelto algunos problemas en el funcionamiento de la escuadra de Casimiro. Por sus características, Adams suele rendir más como escolta, algo que ahora importa relativamente poco: hay cinco lesionados en el plantel cajista más la incógnita de Thompson y ninguno de los dos refuerzos confirmados esta semana en Los Guindos –Simonovic y Bouteille– juegan como directores: Simonovic puede jugar de alero o ala-pívot, también Bouteille.

Adams suma en ACB una media de más de 12 puntos por partido y rebotea casi tanto como asiste: 2,1 capturas y dos asistencias por choque además de medio robo por encuentro. Si no hay sorpresas, él será quien arranque como base en el choque del domingo contra la apisonadora que dirige Pablo Laso.Para ayudar a Adams en el puesto estará Darío Brizuela. El escolta está ya plenamente integrado al equipo en el que llegó hace pocas semanas y se encuentra con la responsabilidad de encajar en un lugar que no le es demasiado familiar. Si Adams es un base escolta con características peculiares, él es un escolta que puede jugar de tres. Sin embargo, todo indica que será uno de los que más minutos sumen en la dirección.

“Hace muchos años que no juego de base, pero al final la posición que desempeño, aún siendo escolta, es de tener el balón en la mano igual que ellos. Aunque no estemos acostumbrados a mandar, sí que tenemos la costumbre de tener el balón en la mano y producir así que no resultará complicado”, indicaba en la previa del choque Brizuela que añadió: “Sí que tenemos que reestructurar todo un poco pero bueno. Son dos jugadores [Alberto Díaz y Jaime Fernández] con experiencia y talento, pero al final nos acoplaremos a lo que tenemos que hacer y nos irá bien”.

Brizuela es optimista, algo complicado si se tiene en cuenta la lista de bajas de su equipo y el hecho de que los dos refuerzos que se han firmado para ayudar al equipo sólo llevan media semana de entrenamientos con el resto de la plantilla. Hace dos semanas y la Copa del Rey aún mantiene al Unicaja maltrecho. Disfrutó el torneo pero los restos del maremoto aún tienen mucho trabajo por delante para que todo vuelva a a la normalidad.