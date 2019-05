Los equipos malagueños continúan sacando músculo en el Campeonato de Andalucía cadete, que celebra su fase final en el Pabellón de La Mosca. Tanto el Unicaja como el CB El Palo están ya en semifinales del torneo y con gran sensación de autoridad. Este sábado, los cajistas se medirán al CB Andújar, que derrotó al Fundación Granada por 65-51 y los paleños al Betis, que derrotó al Cajamar (79-48).

En cuartos de final, el Unicaja no tuvo problemas para deshacerse del Cordobasket (102-57), equipo que dirige Jesús Lázaro. El cuadro califal tiene a un internacional en sus filas, estuvo recientemente con la sub 16 en Francia, el base Rafa Santos (metió 23 puntos y recuperó nueve balones). Al descanso (53-37) aún resistía el equipo cordobés en partido, pero en la segunda mitad no pudo con el ritmo y el físico cajista.

Protagonismo repartido en el equipo de Javi Montañez, los 11 jugadores que intervinieron metieron cinco puntos o más y cinco estuvieron en dobles figuras. Pablo Tamba (14 puntos más siete rebotes) fue el máximo anotador. Buena noticia la reaparición de Pierre Sené, que se perdió el último partido de la primera fase por un esguince. Metió 12 puntos y capturó seis rebotes. 12 puntos y 12 rebotes firmó Pablo León y también estuvieron en dobles figuras anotadoras Iván Ruiz (12) y Jakub Coulibaly.

El CB El Palo, mientras, ejerce de anfitrión y se ha ganado dos oportunidades para alcanzar el sueño de ir a un Campeonato de España. Venció por 72-46 al GMASB granadino y ya está en semifinales. Hay tres plazas para ir a Huelva en un par de semanas. Gran partido de Rubén Salas (25 puntos y 12 rebotes) y Rafael Vidales (16 puntos y ocho rebotes). Hizo el break en el tercer cuarto el equipo paleño para asegurar una victoria que tiene un premio importante. Este sábado, pelea por una final soñada ante el Betis.