Cañete: "Sienta fatal la derrota"

Ángel Sánchez-Cañete dirigió su primer partido como primer técnico del Unicaja y el equipo no pudo conseguir una victoria. Tras más de dos décadas como ayudante le llegó una oportunidad en esta situación crítica. Con apenas un entrenamiento y una sesión de tiro no hubo tiempo para cambiar nada. La imagen del equipo no fue buena, pero se fabricó una oportunidad de ganar que dilapidó en un final para olvidar.

"Ha sido un partido duro contra un equipo de talento, hemos tenido muchos problemas durante la primera parte de pérdidas de balón, de recibir puntos fáciles de contraataques que, poco a poco hemos ido solventando. Hemos hecho un gran esfuerzo para ir poco a poco arreglando esos pequeños problemas durante la segunda parte hasta encontrar la paciencia en el ataque y un poquito de dominio defensivo y del rebote. Nos hemos puesto por delante, pero fallos puntuales, jugadores con falta de experiencia, te hacen perder este tipo de partidos por un punto o por una canasta. Sienta fatal porque la gente se lo ha dejado todo", opinaba el entrenador cajista.

"Son un gran equipo, muy talentoso", incidía el entrenador paleño: "Durante muchos tramos del partido hicimos un gran esfuerzo para remontar. Hubo periodos en los que hicimos mal balance, tuvimos muchos pérdidas e hicimos malos tiros, pero todo lo malo que hicimos lo fuimos arreglando. Encontramos buenos tiros, fuimos mejorando. Pero el talento y pequeños errores que hicimos, como que nuestros jugadores no hicieran falta antes en su último ataque.. Si haces errores ante un equipo tan talentoso, pierdes por uno".