Carlos Suárez, como siempre en partidos competidos, se fajó contra los contrarios. Estuvo ahí, metió algún triple importante, combatió en el rebote... Pero no pudo hacer ganar al equipo. Tras el partido, aún en caliente, hacía balance para las radios malagueñas, Canal Málaga y Cope, desplazadas hasta Valencia.

"Creo que hemos hecho una gran play off", decía el jugador madrileño: "Con el equipo entero somos otra cosa, en la Copa y la Eurocup faltó gente, ahora fue Sasu. Estamos orgullosos. Lo hemos dado todo, hay cosas que no podemos controlar y hemos hecho un gran partido ante un gran equipo".

"Hay cosas que decantan el partido un duelo para un lado o para el otro. Dicen que Will le pone un tapón a Waczynski... Insisto, cuando hemos tenido el equipo completo somos otra cosas, los datos están ahí", explicaba Suárez, que intentaba morderse la lengua pero no podía: "Los dos equipos han jugado bien, me quedo con eso. Hemos hecho un gran partido de play off, nos hemos calentado entre los jugadores pero esto es lo que pasa, no es nada extraño. Nos tenemos que ganar el respeto en los próximos años como ahora lo tienen ellos. Una falta de Will a Adam que no te pitan, un triple que meten ellos... Aunque con el equipo están hechos una buena temporada, son quintos.

"Es que estás caliente y juegas en campo ajeno. Nos tenemos que ganar el respeto otra vez", insistía Suárez: "Los árbitros nos contestaban de manera diferente, ya lo vimos en el Carpena, que nos pitan en casa dos técnicas y a ellos ninguna, aquí otra vez a nosotros... No puedes tener doble rasero. La gente estará jodida en casa pero creo que hemos intentado hacerlo a la heroica. Hemos hecho lo que hemos podido. Le deseamos suerte a Valencia, fue una eliminatoria bonita. Quitando los tres transatlánticos de fútbol, porque el Alavés está ahí detrás del Baskonia, estamos nosotros. Ha sido una lástima.