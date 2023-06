Mucho histórico en el Carpena: Jaumin, Babkov, Pepe Sánchez...

Varios ex jugadores históricos del Unicaja estuvieron en el Carpena viendo el partido entre el Unicaja y el Barcelona. Uno de ellos hacía tiempo que no venía por la Costa del Sol. Es Jean-Marc Jaumin, miembro del equipo que ganó el primer título de la historia del club, la Copa Korac de 2001. Formó parte de la plantilla que dio el salto competitivo en el cambio de siglo y se instaló en la élite española y europea. Ahora es entrenador

"Cuando estuve en España estaba solo, era todo totalmente nuevo para mí, me empapé de la ciudad. Manolo Rubia fue un segundo padre para mí. Siempre que tenía un problema ahí estuvo. Le agradeceré siempre, estaba fuera de mi país y me sentí siempre en casa. Me encantaría volver a España, pero tengo que ir paso a paso. Tengo que hacer buenos resultados antes. Sería como un sueño. Fue un sueño jugar para el Unicaja o el Madrid, sería un sueño volver como entrenador. He estado varios años con el equipo nacional sub 23", decía el belga, que ahora es entrenador y ha dirigido a varios equipos en Suiza, Bélgica y Países Bajos.

Otro mítico que suele venir a la Costa del Sol es Serguei Babkov, miembro del equipo de subcampeonato de 1995 que puso en órbita a la Málaga baloncestística. Estuvo también contemplando el partido junto a otros ex como Micheal Eric, que esta temporada estuvo en el Turk Telekom. Tras sufrir una rotura en la rodilla en su etapa en Málaga y estar casi un año convaleciente, se recuperó y ahora pasa parte de sus vacaciones en la Costa del Sol. Igualmente, Pepe Sánchez, que ya está durante una temporada en Málaga y que ya acudió a partidos anteriores a seguir al club que siempre dice que es en el que más disfrutó en su carrera.