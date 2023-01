El Carpena está otra vez de moda

El Carpena vuelve a esta de moda y ser una opción de ocio para casi el doble de malagueños que en las últimas temporadas. Acabada la primera vuelta en casa (queda el partido a domicilio de la próxima semana en Manresa), el Unicaja promedia 8.166 espectadores por encuentro de asistencia, cifras que remontan a más de una década atrás, antes del comienzo del declive deportivo de la entidad. Parece que al fin se rebotó en el fondo y se marcha hacia arriba hacia todos los aspectos como club. Y la prueba del algodón es que el equipo ha enganchado a mucha gente.

La peor entrada de la temporada en competición doméstica fue la del primer partido, ante el Gran Canaria. Entonces acudieron 6.232 fieles, lo que entonces se vio como una buena asistencia. Desde entonces, hacia arriba. El Real Madrid, como siempre, marcó el pico (10.602). Hubo grandes entradas en los derbis andaluces, en un horario ideal de mediodía de domingo, ante el Betis (8.030) y, especialmente, ante el Coviran Granada (9.107), con una gran afluencia desde la provincia vecina. Después, Zaragoza (7.037), UCAM Murcia (7.537) y Bilbao (8.030), estos dos últimos en días laborales a las 21:30 horas, aunque fuera en medio de las vacaciones escolares navideñas. Y este sábado pasado hubo 9.296 personas en el Carpena para ver ante el Breogán cómo se sellaba la clasificación para la Copa del Rey. Con un ambientazo, se acabó haciendo la ola y con el mensaje de “A por la Copa”. Muchos niños en las gradas, muchos seguidores con la nueva camiseta del club y la sensación de que se está construyendo algo muy bonito.

El club está haciendo cosas bien desde el punto de vista social. Han vuelto las visitas a los colegios de Chicui, también se han aumentado las de los niños a entrenamientos en el Carpena. La camiseta nueva fue un acierto rotundo, se han casi triplicado estas Navidades las cifras habituales de ventas. El reconocimiento a figuras históricas, como la del gerente Rafael Jiménez, los actos por el 30 aniversario de la fusión entre Caja de Ronda y Maristas... Todas buenas decisiones una línea. Pero no existe mayor campaña de marketing para generar atracción que lo que ocurre en la pista. Se juega bien, hay mucha entrega, jugadores con carisma y, por encima de todo, se está ganando mucho creando una identidad. Tras temporadas lúgubres en las que se hacía cuesta arriba renunciar a otros planes por acudir al Palacio, hay ahora efecto llamada de nuevo. Quien acude se queda con ganas de repetir. Los jugadores y técnicos reiteran agradecimientos por el ambiente que se vive, no es sólo cantidad. En partidos de BCL en los que ha habido menos gente también se han ensalzado desde dentro ese empujón. Jugadores nuevos en el equipo comentan en privado que no han jugado en una atmósfera similar tan repetidamente como lo están haciendo en Málaga.

Hay que seguir regando, no obstante, para consolidar ese regreso en masa al Palacio. El “¿Vamos al Unicaja?” genera ya otra mueca distinta entre el malagueño. Hay un potencial aficionado adormilado pero no desconectado y un grupo de niños que, tras la pandemia, está descubriendo una experiencia única. Queda una segunda vuelta, para la que se ha sacado un abono especial, con cinco de los mejores seis equipos de la competición enfrente: Barcelona, Baskonia, Tenerife, Joventut y Valencia. Para no perdérselo.