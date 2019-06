Luis Casimiro atendió a los medios tras la derrota del Unicaja en el segundo partido del play off ante Valencia Básket, aunque su comparecencia fue más breve de lo habitual. Tras las dos primeras rondas, queda una tercera a todo o nada y el técnico cajista no quiere entrar en demasiados detalles. No obstante, de entre todo sí señaló un factor clave: la explosión del incombustible San Emeterio.

"Fue un partido muy de play off, de mucha intensidad, de mucho contacto, de pocos tiros librados. Es lo que al final nos ha condicionado. Empezamos jugar bien, con tiros abiertos que no conseguimos anotar. El 1/10 en triples al descanso nos hace perder confianza en ataque. Han sido momentos de fallar tiros muy librados, de extra pase, y eso nos ha mermado la confianza en ataque. Estuvimos bien en defensa, arreglamos algún problema en el rebote y estábamos ahí con opciones de ganar el partido y creo que fue un poco la aparición de San Emeterio lo que nos desequilibró. Esa ha sido la diferencia del final", era el análisis inicial del preparador cajista.

Tuvo que remontar el Unicaja tras un mal inicio. Da Casmiro algunos detalles de cómo se reengancharon al encuentro. "El equipo se puso a trabajar muy bien atrás y supimos desde la defensa igualar y ponernos arriba. Parecía con cinco arriba que podíamos estar con opciones y al final las tuvimos, simplemente no nos fue bien", señalaba el técnico, que sin embargo volvió sobre lo mismo: "Ellos encontraron a San Emeterio y nosotros el fallar nuestras opciones de algún tiro abierto nos ha sacado".

Aun así, el entrenador cajista se queda satisfecho con cómo se mueve la eliminatoria y vuelve sobre sus palabras en La Fonteta. Las opciones están intactas: "Hemos competido los dos partidos muy bien, uno para ganar allí y otro para no poder ganar aquí, pero sabemos que hemos competido dos partidos, que es un play off duro, muy corto. Sabemos que había una opción aquí y seguimos teniendo una opción más en el partido en Valencia".

Cuestionado por la actuación arbitral y el listón para las faltas, no entra a valorar: "Esto es siempre lo mismo. Quién inicia el contacto, dónde acaba, al final me voy al suelo... San Emeterio es un jugador muy respetado y al final acaban cobrando estar faltas, que habría que analizar quién inicia el contacto, quién entra en el cilindro... Él ha hecho carrera, lo hace muy bien y es quien ha desequilibrado la victoria para Valencia".

Por último, analiza la progresión a nivel táctico de los partidos: "Se va evolucionando. Ellos, cuando en el poste bajo hacíamos zona, el otro día les colapsamos y esta vez nos han atacado fácil en el primer cuarto. También han hecho algo diferente. Yo diría no tanto sorpresas, pero sí que hay que evolucionar el nivel táctico en play off porque hay una respuesta por parte de los dos equipos y hay que evolucionar. También planteamos cosas que no hicimos en Valencia y ese es el tema, no tanto la sorpresa sino evolucionar lo que va siendo el play off".