No hay lugar para la euforia. Tras la victoria del Unicaja en La Fonteta para abrir el play off, el discurso de Luis Casimiro fue de calma, aunque el técnico cajista habla de "bola extra" para definir el partido que espera el domingo en el Carpena ante Valencia Básket.

"Yo lo veo como que hemos ganado dos opciones ahora mismo. Tenemos una bola extra, ahora hay dos opciones para seguir en el play off. Hay que ganar dos partidos más. Todos hicimos un buen trabajo, especialmente acertado Dragan [Milosavljevic], pero somos conscientes y el equipo tiene claro que es un play off corto, pero hay que acabar de cerrarlo", explicaba Casimiro.

Insiste el castellano-manchego en la idea de obra inacabada, pero siendo conscientes de la oportunidad que se presenta: "No podemos ir con el estrés de que ahora hay que ganar en casa. Hay otros dos partidos, aunque ahora podemos cerrar el play off. Sabemos la dificultad de ganar dos partidos seguidos a Valencia, lo de hoy [por este viernes] tendrá respuesta y no podemos caer en la tentación de que por ganar en Valencia esto está cerrado. Pese a ser corto, queda bastante porque hay que tener intensidad cada minuto de los partidos que quedan y se hace largo".

Casimiro se muestra satisfecho con la actitud del equipo no solo durante el partido, sino ante lo que viene: "Creo que encaramos bien porque he visto al equipo pensando, no festejando mucho esto, sabiendo todavía de la dificultad que entraña ganar a Valencia y he visto en ese sentido al equipo mentalmente preparado para un partido en 48 horas. Hay que recuperar a la gente, mentalmente estamos bien y cuando se gana el cansancio llega más tarde".

Sobre el encuentro en sí, así era el análisis del técnico: "Fue un partido muy disputado. Creo que hubo más control de Valencia en la primera parte, pero creo que decía en la entrevista al descanso que habíamos fallado tiros abiertos y Valencia metido tiros de mucho mérito con buenas defensas y que ahí podía estar la diferencia. En el segundo tiempo los encontramos, estuvimos bastante acertados y eso nos hizo tener una ventaja y controlar al final. Solo nuestras pérdidas cuando Valencia presionó pudieron complicarlo".

"Estuvimos con bastante acierto sobre las cosas que queríamos en defensa, sobre todo porque ellos hicieron uso de la línea de tres puntos pero les faltó algo más en juego interior. Estuvimos ahí, limitamos esa parte y estábamos pendientes de la línea de tres, de no sobreayudar, que no tiren de los extra pass y en ese sentido nos han salido las cosas. Creímos en lo que traíamos preparado y aprovechamos esa situación".

Hace Casimiro hincapié en el valor de la victoria en Valencia: "De los últimos nueve partidos, Valencia ha ganado ocho y perdido uno con el Madrid, compitiendo, ganando en el Palau, un equipo que ha perdido un partido y este en La Fonteta. Sacar una victoria aquí y en el tramo final sin sufrir es de mucho mérito y de un trabajo bien hecho en buena parte del partido".

Ahora apela a la afición pese al mal horario (16:30): "Nuestra afición es sabia, sabe del apoyo que nos debe mostrar, la energía extra que nos da en el Carpena. Es consciente del momento que es y pese a ser un horario raro tengo plena confianza que el Carpena va a poner buen ambiente y va ayudar. Aun así, como profesionales tenemos que estar preparados por si hay que volver a Valencia".