Casimiro: "El equipo está super compensado"

Hay satisfacción en el Unicaja con la plantilla diseñada para la temporada 2020/21. Un verano atípico con sólo un fichaje, aunque el curso anterior se salió en varias ocasiones con el tren en marcha. La puerta al mercado, salvo imprevisto, está cerrada. "No nos falta nadie. De momento, los tres que tenemos en el dique seco. Una vez los recuperemos no nos falta nadie. Eso es lo que pensamos nosotros. Tenemos una buena plantilla, el equipo está super compensado. Nuestros fichajes seguramente sean nuestros jugadores lesionados cuando se recuperen", explicaba Luis Casimiro en 'La gran jugada' de Canal Sur Radio.

"Llevo años en esto y nunca me había pasado, no es muy habitual que sólo haya la incorporación de un jugador. Es un poco de trampa porque Mekel y Bouteille llegaron casi para la burbuja de Valencia. El club fue haciendo un gran trabajo en traer jugadores nuevos que venían muy bien al equipo, de largo recorrido. Este verano ha sido más liviano. Nuevo, nuevo es Tim Abromaitis. Se ha incorporado rápidamente, está asimilando los conceptos", continuaba el manchego, contento con las primeras semanas: "Con las consabidas bajas de Milosavljevic, Jaime y Suárez, el resto está trabajando mucho, es un momento de mucho volumen. La gente está cansada, pero sacándolo adelante con buena actitud y predisposición. Creo que estamos haciendo un buen trabajo".

Las pocas novedades en la plantilla provoca que la filosofía no vaya a cambiar mucho, aunque Casimiro deja alguna reflexión entre líneas. "Vamos a ir en la línea, tenemos los mismos jugadores. La filosofía es intentar un buen trabajo defensivo y reboteador, que el equipo sea sólido en ambas, y a partir de ahí transiciones rápidas para intentar sacar el máximo beneficio de las características de los jugadores. Al tener mayor versatilidad creo que vamos a enriquecer el juego del equipo. Espero que desde estos tres bloques podamos ir construyendo poco a poco más detalles", aseguraba.

Ahora vienen varias pruebas exigente frente al Valencia Básket o el UCAM Murcia en esta semana. "A partir de ahora que tenemos más partidos, lo que hacemos es disminuir las cargas porque no tenemos más remedio con los viajes. Estamos afinando en mañanas largas con vídeo, mejora individual de jugadores, preparación física y el entrenamiento. Es una sesión muy larga donde se hace todo el trabajo de dos sesiones para liberar al jugador de esa carga mental", decía el entrenador cajista, que ponía en contexto estas pruebas: "Es una parte más del trabajo muy importante. Empezamos cargando a nivel físico, luego estratégico. Hay una parte importante al jugar contra otros equipos y es que te vas a encontrar cosas que durante la semana no has visto. Los resultados no afectan al rendimiento del equipo en la competición. Es una parte importante para sumar trabajo, pero la competición es la que te pone en tu sitio y te marca".

El objetivo está cristalino. "No lo visualizamos tanto por las circunstancias, todo prevé que se pueda empezar. La dificultad es máxima al ser de ámbito internacional. Siempre ponemos mucha ilusión en la Eurocup porque todos sabemos que es la puerta para la Euroliga. Además de poder sumar un título te da la posibilidad de entrar en la Euroliga, que es uno de los objetivos que tenemos. Este año con más incógnitas, pero esperemos que se resuelva positivamente. El club es ambicioso en todo lo que juguemos y también queremos hacer un buen papel en la ACB. Hay mayor dificultad. No podemos discriminar entre una competición y otra, queremos tener la misma personalidad y ambición en ambas, jugar cada partido al máximo", finalizaba.