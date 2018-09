"Casimiro ofrece estabilidad"

El director deportivo del Unicaja, Carlos Jiménez, fue entrevistado en COPE Málaga y realizó un extenso balance de la situación actual del conjunto verde cuando la ACB está a punto de echar a rodar. "Luis ofrece estabilidad. Salir de un proyecto de tantos años es complicado porque el método de trabajo impregna mucho el día a día y queríamos a un entrenador con experiencia en la Liga Endesa. Pensamos que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Era un entrenador que antes los problemas que surjan será capaz de encontrar soluciones", dijo acerca del nuevo entrenador.

Para esta campaña los recursos económicos son más limitados, pero Jiménez no lo usa de escudo: "Cuanto más potencial económico más posibilidades tienes de acercarte al éxito, hay que reconocer que estamos entre los grandes. Es anecdótico ser el tercero, el cuarto o el quinto. Partimos con menos posibilidades que en otras temporadas, pero creo que se siguen generando proyectos ilusionantes. Se ha hecho un grupo para intentar llegar lejos en las competiciones. No creo que nuestros rivales piensen que el Unicaja tiene peor equipo".

Y del dinero, a los fichajes. Aquí el director deportivo pone en valor los elementos encontrados en el mercado. "El denominador común es el buen momento de sus carreras. Kyle, Jaime y Mathias son jugadores que vienen de estructuras de equipos de Euroliga y pensamos que deportivamente pueden seguir creciendo. Jaime está consolidado en la liga y Brian, en otra edad física, pero deportivamente con un grado de madurez y saber estar que nos transmite buenas sensaciones", apuntó Jiménez.

Uno de los asuntos más interesantes que trató Jiménez estuvo relacionado con Vini Okouo: "Ser jugador de baloncesto profesional es una globalidad. Tienes que trabajar tus condiciones físicas y técnicas como tu cabeza y tu madurez. Por mi experiencia, digo que es más fácil llegar que mantenerte. Viny llegó por inercia natural, por su presencia física y por formar parte de la cantera. En esos años el margen es mayor, lo que haces es bueno y lo que no haces es normal, forma parte de la formación. Es su cuarta temporada y cada vez el entorno te va exigiendo más. Tus defectos quedan más patentes y tus virtudes ya las conocemos desde hace tiempo. Ese cambio que está tocándole afrontar pues es complicado y más que lo que trabajes en la pista es lo que trabajes personalmente con tu madurez. En esa tesitura está. Todos los que estamos ahí estamos para ayudarle. Su formación pasa por su madurez, en el salto que sea capaz de dar. Es la gran incógnita. Le hicimos el planteamiento de irse cedido para buscar esos minutos que no tuvo el año pasado a pesar de tener un buen trabajo en el día a día y él decidió aceptar el reto de quedarse y,a priori, ser el último jugador de la rotación. Luis va a ser bastante ecuánime, eso le ofrece a Viny un horizonte de posibilidad. El tiempo que tenga en pista tiene que rendir, es exigencia máxima. No se le regala a nadie. Su aprovechamiento de los minutos marcará todo". Del pívot africano, que termina contrato, concluyó: "No, él está al margen de esa situación, no creo que es lo que tenga más presente. Intenta hacerlo bien, tener predisposición. Consciente de que ha perdido una buena oportunidad en la pretemporada, pero la temporada es larga y no quiere decir que no tenga más oportunidad".