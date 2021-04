Casimiro, en su presentación en Zaragoza: "No vengo a romper nada"

"No vengo a romper nada", fue la primera frase de Luis Casimiro como entrenador del Casademont Zaragoza. El que hasta el mes de febrero fuera técnico del Unicaja durante dos años y medio volverá este sábado al Carpena como rival, aunque antes debutará este miércoles visitando al San Pablo Burgos.

“Es un reto apasionante. Vengo con muchísima ilusión, muy motivado. Estoy muy agradecido al club, y concretamente a Pep Cargol (el director deportivo de la entidad) por haber pensando en mí”, explicó el manchego que se hace cargo del Casademont, tras la dimisión "por motivos personales" del argentino Sergio 'Oveja' Hernández, a apenas mes y medio de que termine la temporada y con la intención de "adaptarse" al equipo para sacar todas sus virtudes.

“Nuestro objetivo es mejorar en todos los aspectos del juego, aunque posiblemente con un mayor énfasis en el apartado defensivo y en el reboteador. Soy una persona de pocas palabras y pocos mensajes, y más hacer”, decía el técnico, que abogó por “ponerse a trabajar ya mismo” porque “únicamente resta mes y medio para que finalice la competición. Sabemos que la temporada concluye pronto. Por ello, está claro que soy yo quien se tiene que adaptar al equipo, y no al revés. Vengo para sacarle al grupo las mayores virtudes que tiene y para intentar ayudarle en las cosas que pueda mejorar. Lo haré intentando no romperle el ritmo. No hay que cambiar grandes cosas, sino aplicar mejor algunos pequeños detalles para que elevar el rendimiento de la plantilla. Si mejoramos pequeños matices, el equipo ganará mucho en calidad; y vamos a trabajar al máximo para conseguirlo. Hay retos muy motivadores por delante”.