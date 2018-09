Casimiro: "Hay mucho trabajo por delante"

Pese al tropezón, le quedó mejor sabor a Luis Casimiro, que vio un equipo más compacto. "Fuimos capaces con un pequeño cambio táctico de tener mejores sensaciones, sobre todo en la defensa del bloqueo directo. A partir de ahí estuvimos más sólidos. Mucho mejores sensaciones en el segundo tiempo. Creo que castigamos bien la pintura con un 70% en tiros de dos puntos", comentó el manchego, que profundizó en lo que el equipo dio peor versión: "El porcentaje de tiro de tres no me preocupa, porque aunque son liberados la gente aún no tiene piernas. Sí algo más, las pérdidas de balón. Hubo muchas, eso conforme estemos más conjuntados y todo el mundo vaya ocupando su lugar, las reduciremos".

"Hicimos un muy buen primer cuarto, un mal segundo. El segundo tiempo estuvo bien. Tuvimos más regularidad en el rendimiento y es importante. Hay mucha carga física y mucho volumen y no estamos frescos. Se nota que falta frescura. No me preocupa porque estamos en periodo de hacerlo así, de jugar con este hándicap", añadió sobre sus sensaciones.

Sobresalió Lessort para el que el entrenador cajista tuvo buenas palabras. "Tenemos una buena batería de pívots. Tenemos tres diferentes entre ellos y que pueden hacer un buen trabajo. Lessort nos da un poder atlético que no tenemos. Ante el Estudiantes estuvo más discreto y ayer ya tuvimos lo que podemos esperar de él. Hay mucho trabajo por delante, mucho conocimiento del juego que queremos implantar. Estamos en proceso. Hay que tomarse la pretemporada como lo que es, lo importante llega en 20 días", remachó Casimiro.