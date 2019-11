El Unicaja sacó a relucir en la jornada dominical un buen baloncesto para llevarse el primer derbi de la temporada (79-71). A pesar de los problemas físicos de algunos de sus pilares, los de Luis Casimiro mostraron una mejora de medio campo para atrás y desde la línea de tres. Quizás la asignatura pendiente fuesen los tiros libres. "Teniendo en cuenta dificultades equipo, hemos realizado muy buen trabajo en defensa. Mucho mejor trabajo reboteador en el segundo tiempo. Hemos controlado el tiempo del partido en la primera parte, solo el no acierto en tiros libres no nos ha permitido irnos a más y cuando hemos tenido algún error, ellos nos han castigado de tres puntos porque son buenos desde la línea de tres y nos han recortado. El equipo tuvo una buena respuesta en defensa y nos hicimos con la victoria a pesar de las dificultades a nivel físico", valoró el entrenador.

La baja más llamativa fue la de Carlos Suárez. El capitán no pudo jugar por una gastroenteritis."Lo de Carlos ha sido un contratiempo, él ha intentado por todos los medios estar. Cuando le he preguntado si quería probar, me dijo que estaba mareado y hemos decidido tirar para adelante sin él y le hemos mandado a casa segundo tiempo", explicó Casimiro. El que si estuvo, aunque no al 100%, fue Jaime Fernández: "Sigue teniendo problemas y juega con dolor. Hay que perdonarle muchas cosas porque está haciendo un esfuerzo extra, pero cuando llegue Alberto va a ser mucho más fácil todo". El regreso del malagueño es el más esperado por el propio Casimiro desde hace semanas y así explicó la evolución de su lesión: "Alberto está en la evolución que se había previsto (2-3 semanas). Se va a quedar aquí, sin viajar (de cara al partido de Eurocup) para que tenga el trabajo y el tratamiento necesario".

Curiosa la estadística de tiros libres ante el Betis, que solo tiró dos, por los 29 de Unicaja, que falló diez."Somos un buen equipo en cobrar faltas e ir a la línea de tiros libres. Dentro del ránking europeo somos uno de los equipos punteros por nuestro estilo de juego, no solo en este partido, son todos los partidos", dijo un Luis Casimiro que admitió no haberse sentido cómodo cuando los verdiblancos consiguieron la igualada en el marcador: "Cuando ellos empataron el partido, no puedo decir que tuve sensación de control. Tenia confianza plena y sabia de donde venían los errores. Hemos tenido algún error defensivo que nos ha castigo porque el Betis es un buen equipo tirando de tres puntos. Siempre hemos confiado en que podíamos reaccionar".

El preparador cajista trató de explicar este arreón del Betis respaldándose en la importancia del triple en el baloncesto moderno: "El otro equipo también juega, ellos se han metido en el partido porque han acertado de tres. Hoy en día tenemos que estar acostumbrados a jugar con parciales, 15 puntos son cuatro tiros. El baloncesto muchas veces es juego de parciales y depende de nivel de acierto. Tenemos que cuidar las pérdidas de balón y mejorar la selección de tiro. El equipo tiene muchas cosas buenas, adelante tenemos una capacidad de mejora tremenda".

Tras el pitido final, se oyeron cánticos de "¡Málaga, Málaga!" procedentes de la afición del Betis. Sin lugar a duda un claro síntoma del buen estado del baloncesto andaluz. "Cuánto más baloncesto haya en Andalucía mejor para todo el mundo. Nos falta Granada, hay que intentar darles aliento porque están haciendo un gran trabajo por volver a la ACB. Personalmente, muy contento por la vuelta del real Betis, tiene un equipo sólido que hace las cosas bien y su afición debería estar tranquila porque han competido en todos los partidos".