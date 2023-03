Luis Casimiro: "13 puntos de diferencia no demuestran lo que fue el partido"

Luis Casimiro, ex entrenador del Unicaja y actualmente en el Real Betis, analizó la derrota de su equipo ante el cuadro malagueño, ante el que compitió pero no pudo ir nunca por delante en el marcador pese a los grandes esfuerzos realizados. "Creo que hemos competido en muchos momentos de partido, muy bien, ante un grandísimo equipo, que está a un nivel excepcional ahora. 13 puntos de diferencia no demuestran realmente lo que ha sido el partido, siempre estuvimos rondando los diez", señalaba Casimiro, glosando las cualidades del conjunto contrario.

"Creo que hemos hecho buen trabajo para llegar al 20-25, luego tuvimos opciones, al igual que en el 50-55, también en el 60-68. Quiero decir con esto que, con las dificultades que entraña al equipo, a nivel físico casi todas, dos jugadores que teníamos tocados como Almazán y Pasecnicks... creo que hemos llevado al Unicaja a un extremo de emplearse a fondo. Nos han tenido que sentenciar al final. Hicimos un buen trabajo en defensa. La lectura que hago es que si estamos implicados a nivel defensivo, el equipo está muy vivo", cerraba Luis Casimiro.

La victoria cajista

El Unicaja recuperó la plácida rutina de la victoria en un derbi andaluz en Sevilla en el que exhibió una superioridad muy clara ante un Betis disminuido (66-79) y al que acecha la LEB Oro. Se escuchan los gritos de “Málaga, Málaga” en San Pablo de los varios cientos de aficionados cajistas en el pabellón sevillano, hay orgullo por contemplar a un equipo que honra la camiseta, juegue peor o mejor. Tras un traqueteo lógico tras la Copa y con el foco en la BCL, llega un tramo de la ACB ideal para remontar el vuelo tras caer al séptimo puesto. Poco a poco se va engrasando la maquinaria que se detuvo abruptamente tras el título de Badalona, con el timing correcto para el play off y, ojalá, la Final Four de la BCL y la pelea por el título de la ACB. En Sevilla no hizo falta echar demasiado carbón a la caldera para conseguir un triunfo claro, con Brizuela y Kravish como grandes estiletes ofensivos, pero coral con los 10 jugadores sanos.