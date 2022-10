Chinanu Onuaku, el ogro del Dinamo Sassari

Chinanu Michael Onuaku (Lanham, Maryland, 1996) es el principal peligro del próximo rival del Unicaja, el Dinamo Sassari. El pívot americano, también con pasaporte nigeriano que le convierte en cotonou, era un nombre caliente el pasado verano. Tras una gran temporada en el Bnei Herzliya de Israel, con un MVP de la Liga tras promediar 15.9 puntos y 9.8 rebotes por partido y otra MVP también en la final de Copa, con su equipo campeón y él firmando 50 de valoración, estaba en el candelero, con supuesto interés de equipos de NBA, también de punteros de Euroliga... Finalmente acabó en el Dinamo Sassari, un buen equipo pero teóricamente de perfil más bajo de lo que apuntaba.

Onuaku ha estado un par de veces en el radar del Unicaja a mitad de temporada, tanto en 2021 como en 2022, cuando a mitad de temporada hubo que salir al mercado para fichar interiores, pero no llegó a concretarse su llegada. De 2.08 metros de estatura y 2.21 de envergadura, es un jugador poderoso y contundente en las cercanías del aro. No muy sutil, pero sí agresivo. Con una característica llamativa, lanza los tiros libres de cuchara. Ronda el 64% de acierto en las dos últimas temporadas, no le va mal del todo. Le ocurre a algunos hombres grandes ese bloqueo desde la línea del 4.60, véase Augusto Lima, que este miércoles será importante para frenar a un rival que hace daño. En sus primeros partidos en la Lega ha demostrado dominio, tanto en la Supercoppa como en el estreno de la Lega. Hace números con facilidad devastadora.

Chinanu sigue las huellas de Arinze, hermano mayor de la larga trayectoria profesional. Jugó también en Europa, de hecho lo hizo con el Maccabi en Euroliga en el Carpena. Alternó experiencias en la NBA con otros tramos en China, Lituania y Filipinas. El ahora jugador del Sassari estudió en la prestigiosa universidad de Louisville, donde fue compañero de equipo de una estrella NBA como Donovan Mitchell, reciente fichaje de Cleveland Cavaliers. Jugó un Mundial sub 19 con Estados Unidos (en Creta en 2015, allí estuvieron los malagueños Francis Alonso y José Alberto Jiménez) y ganó el oro en la final ante Croacia con Jalen Brunson o Josh Jackson, ahora jugadores de NBA.

Elegido en el puesto 37 del draft por Houston, jugó algún partido esporádico pero sin consolidarse, con mucho tiempo en la G-League. De ahí vino el salto a Europa. Le entrenó el ex cajista Veljko Mrsic, ahora en Lugo, en Zadar, donde ganó una Copa y una Liga croata. Cada verano se ha esperado un salto mayor en el nivel de sus equipos, pero ha ido dando pasos en el Bnei Herzliya, con el que dominó en Israel. Ahora le toca en el Dinamo Sassari. Su primer partido en la BCL será ante el Unicaja. Tocará redoblar esfuerzos con un juego interior que tendrá que crecer con el paso de las semanas.