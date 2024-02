1x1 y notas del Cholet - Unicaja: Kravish y Alberto Díaz lideran

El Unicaja sacó adelante un partido que se le había complicado en Cholet con un último cuarto bastante potente en el que dejó claro que es un equipo de nivel superior. Ibon descartó a Osetkowski.

Melvin Ejim (**)

Completo partido del canadiense, que salió con la misión de minimizar al joven Salaun y lo consiguió sobradamente. Además, seis puntos, cinco rebotes, tres asistencias y dos robos para 14 de valoración.

Tyler Kalinoski (**)

Como siempre, presto para lo que haga falta. Tremendo trabajo en el rebote en las dos canastas, capturando cinco, pero tocando algunas bolas más. Siete puntos y tres asistencias. Sin estar excelso en el tiro, notable.

Augusto Lima (-)

Tras un buen partido en Valencia, esta vez no tuvo una buena entrada a pista, llegó tarde a un par de acciones. Cosas lógicas en el proceso de recuperación del nivel. Sólo estuvo tres minutos.

Kameron Taylor (*)

Las faltas le hicieron estar menos minutos en pista de lo habitual. Siete puntos metió y una buena labor defensiva también. Da soluciones creando desde el bote.

Alberto Díaz (**)

Lideró la defensa en el último cuarto. Y metió un triple matador para tumbar ya la última resistencia rival. Cinco rebotes, dos asistencias y un poco de todo. Sigue a gran nivel.

Tyson Carter (**)

Dio unos minutos de pausa muy necesarios cuando Perry estaba algo fuera del partido. Es un lujo tenerle de tercer base. 11 puntos y seis rebotes, un triple clave para lanzar la escapada final. Muy bien el de Mississippi.

Nihad Djedovic (**)

Oficio muy necesario en el equipo. Esa capacidad para sacar faltas, para chocar en la pelea por el rebote o un manotazo que nadie ve. 11 puntos y cuatro rebotes.

Will Thomas (**)

Sobriedad máxima del tío Will. Dos triples en la primera mitad. Ocho puntos y seis rebotes. Mito.

David Kravish (***)

Tremendo partido del de Illinois. en los dos lados de la pista. Intimidador, más duro en defensa de lo que suele. Y mortífero en continuaciones y en media distancia. 16 puntos, tres rebotes, dos asistencias y dos (puso más) tapones.

Kendrick Perry (*)

No fue un buen día, no acabó de encontrar el ritmo del duelo, aunque no hiciera malos números.

Yankuba Sima (*)

Ocho puntos y dos rebotes. Algún mate, pero sufrió atrás.