Chus Mateo: "He estado en muchos Torneos Costa del Sol y nunca vi esto"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, siempre tendrá un gran recuerdo de Málaga. Formó parte del cuerpo técnico del gran Unicaja campeón en la primera década del siglo. Ahora es vigente campeón de la Euroliga y habló tras el partido entre el Real Madrid y el cuadro malagueño que coronó el Costa del Sol.

"Es un partido de preparación más, de pretemporada. El equipo llega de una manera diferente al Unicaja, todavía físicamente no estamos como queremos. Estoy contento por cómo estamos haciendo la preparación, hoy fue difícil. El Unicaja juega muy bien, corre, nos ha costado tener ese ritmo. Espero que seamos capaces de competir y estar a la altura la semana que viene peleando por el primer título", decía Mateo sobre cómo llegará su equipo a la Supercopa de la próxima semana: "Incorporar a la gente, entrenar juntos. Hemos tenido gente que se ha incorporado más tarde, aún hay jugadores que están recuperando tras volver del Mundial; ahora necesitaremos un tiempo, sabemos que es pretemporada. El año pasado jugamos 88 partidos oficiales y sabemos que esto tiene su proceso. Trataremos de estar lo mejor posible.

"Sin duda que han estado mejores que nosotros", aseveraba el entrenador sobre lo que se había visto sobre la pista: "El Unicaja está más redondo, trabajando mas tiempo en pretemporada. Eso se nota. Tiene una importancia relativa, pero seguro que el Unicaja estará contento, con este ambiente, este pabellón. Yo he jugado muchos Torneo Costa del Sol y nunca he visto un ambiente como este. Ellos han tenido otra velocidad No éramos capaces de llegar, sin duda que el Unicaja ha estado mejor que nosotros".

Los dos equipos podrían verse la próxima semana en la final de la Supercopa si ganan a UCAM Murcia y Barcelona, respectivamente, en las semifinales del torneo en tierras murcianas.