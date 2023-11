Chus Mateo ya tiene al Unicaja en la cabeza: "Son muy físicos"

Más información Fran Vázquez, nuevo maestro del Unicaja

Antes de jugar el domingo ante el Unicaja en el WiZink, el Real Madrid tiene un doble menú de Euroliga esta semana mientras el equipo malagueño podrá preparar con mimo el partido. Después de un lunes en el que hubo trabajo voluntario, martes y miércoles habrá sesiones largas antes de descansar el jueves y afrontar la recta final de la sugerente visita al campo del único equipo de élite invicto en el baloncesto europeo ya metidos en noviembre. Valencia Básket en La Fonteta y Mónaco en WiZink serán las pruebas del conjunto blanco antes de medirse al Unicaja en la Liga Endesa.

El choque llega en una semana dura para el cuadro blanco, como dijo el técnico, Chus Mateo, que tiene faena por delante pero el Unicaja está en su cabeza: “Bilbao ha sido muy exigente, Valencia va a ser muy exigente y Mónaco y Unicaja son otros equipos muy físicos. Es una exigencia muy grande en esta semana, pero tenemos que estar preparados. Hemos tenido posibilidad de cargar las pilas una jornada de Euroliga, que nos ha ayudado a refrescar un poco las piernas. Espero que seamos capaces de volver a esta rutina de partido duro tras partido duro, los cuatro de esta semana incluyendo Bilbao son realmente duros en lo físico”.

Los suyos afrontan lo que viene sin haber perdido aún en los diecisiete enfrentamientos oficiales anteriores. Mateo considera que “no hay que darle más importancia” a la invencibilidad y que llegará el día en que pierdan “porque la gente se prepara y trabaja para ello”: “Es más, a los contrarios les motiva mucho ser los primeros en ganar a un equipo que no ha perdido. Son noventa partidos de una exigencia muy alta. Tiene mérito, dice mucho de que el trabajo que se están haciendo no es malo, de que la ambición y las ganas son muy altas y de que no se da ningún partido por perdido independientemente de que tengas que mentalizarte tan pronto. Ayer estábamos jugando en Bilbao un partido difícil, eso se acabó y tenemos que pasar página y pensar en el Valencia, que también nos va a poner las cosas difíciles”, subrayó.

Sobre si su equipo está preparado para cuando llegue un tropiezo, manifestó: “Lo veremos cuando pase. A lo mejor no llega nunca de aquí a unos cuantos años, ojalá sea así. Perder vamos a perder y habrá que prepararse para cuando eso llegue seguir afrontándolo de la misma manera que esto. Si me hubieras preguntado a principio de temporada si veía al equipo preparado para conseguir 17 victorias seguidas no sabría que decir”.

“Cuando llegue el momento iremos viendo, pero la mentalidad debe ser la misma independientemente de la victoria o la derrota seguir trabajando en el día a día y posicionarte lo mejor posible para tener alguna cierta ventaja por el trabajo hecho durante el camino, porque conseguir muchas victorias no te asegura que vayas a pasar a siguientes fases o a ser campeón de nada, tienes que estar bien en el principio, en el medio y al final de la temporada”, agregó.

También analizó si habrá espacio en durante el curso para dar cierto descanso al base argentino Facundo Campazzo: “Tengo una ligera idea y tratamos de prever durante la temporada esas cosas, pero también tenemos que ir valorando día a día. De repente aparecen lesiones, situaciones que por momento no te permiten hacer lo que tenías pensado. Tengo en la cabeza el cuándo y cómo puedo hacerlo, hay que dejar avanzar el calendario y tener la paciencia suficiente”.