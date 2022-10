Chus Mateo: "Si Unicaja mantiene esa intensidad será difícil ganar en Málaga"

El Real Madrid logró superar al Unicaja en el Carpena pero sudando y mucho. El cuadro cajista le hizo el partido "complicado" al conjunto Chus Mateo: "No era fácil, sabíamos que teníamos que mantener la concentración todo el partido. Pese a que por momentos parecía que podíamos estirar la diferencia y hemos llegado a tener 15 puntos. En ningún momento hemos estado relajados porque sabíamos que Unicaja apretaba desde atrás y que no iba a ser camino fácil hasta el final. Esa ventaja que hemos sacado en un momento determinado ha sido decisiva para al final llevarnos la victoria".

"Jugar contra Unicaja en el Carpena, con el Carpena lleno como hoy, no es un partido fácil para el equipo visitante. En este caso me ha tocado a mí vivirlo como viciante y otras veces me tocó vivirlo como local", recordaba de su etapa en Málaga, ahora como rival: "La afición de Málaga cuando el partido se pone complicado para su equipo aprieta. Hemos sabido mantener la concentración, capaces de golpear sin ser certeros desde fuera. Ha habido momentos que hemos jugado bien en la segunda parte, sobre todo al principio del segundo cuarto que nos ha permitido sacar esa ventaja".

Chus Mateo tiene claro que esta temporada "Unicaja será un rival difícil de ganar en su casa" algo que "sabemos todos" sobre todo "defendiendo como defiende será complicado" "Si todos los días mantienen esta intensidad será difícil de ganar aquí en Málaga", explica el entrenador madridista, que tiene un buen recuerdo de la ciudad: "Yo fui muy feliz aquí cinco años en Málaga, viví cosas preciosas con Unicaja. Siempre me gusta volver a Málaga y ver este campo, sobre todo cuando aprieta. Hoy venía como visitante y estoy super feliz de ganar con mi Real Madrid. Muchos recuerdos de cosas muy bonitas".

"En los dos casos los porcentajes de tres no eran los esperados. Si encontramos tiros más liberados el porcentaje es mejor pero no hemos sido capaces de encontrarlos. Últimamente Unicaja venía tirando muy bien de tres. Hay que darle valor a las dos defensas para que no se den estos tiros liberados", destacaba sobre la defensa que plantearon ambos, y concretaba sobre su equipo: "Creo que defensivamente cuando conseguimos llevarlo al 5x5 somos capaces de defender con criterio. Estamos sólidos últimamente, pero creo que tenemos otras cosas que nos preocupan como las pérdidas de balón. Tenemos que pasarnos mejor la pelota, tenemos que mejorarlo seguro. Estoy contento con los dos últimos partidos, había que defender bien y lo hemos hecho aceptable".

Por último, sobre el inicio de temporada, sentenciaba: "No sabía decirte una diferencia grande, todo el mundo está con los ojos abiertos, no hay ningún campo en el que puedas relajarte Es importante empezar bien, pero la competición al final de las jornadas pone a cada uno en su sitio. Esperamos seguir en esta línea".